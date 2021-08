Madueke weerspreekt gerucht: ‘Nee, ik heb dat niet tegen de trainer gezegd’

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 23:25 • Jeroen van Poppel

Noni Madueke was zaterdag opnieuw belangrijk voor PSV. De negentienjarige vleugelspits gooide de openingswedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2 winst) in de tweede helft op slot met het tweede doelpunt. Na afloop deed het verhaal de ronde dat Madueke zijn trainer Roger Schmidt had gevraagd om vijf extra speelminuten, maar de Engelsman weerspreekt dat lachend. "Nee, nee, nee. Ik ben zeker niet de baas, de trainer is absoluut de baas", aldus Madueke.

Madueke liep na een uur spelen al naar de zijlijn om zich op te maken voor een wissel, maar ging vervolgens toch weer terug het veld in. "Ik weet niet wat er gebeurde", aldus de aanvaller tegenover ESPN. Verslaggever Pascal Kamperman meent dat Madueke aan Schmidt vroeg om hem nog even te laten staan. "Nee, ik heb niks tegen de coach gezegd", reageert hij. "Ik denk dat de trainer gewoon besloot om de wissel uit te stellen, en dat was het."

Kamperman lijkt overtuigd dat Madueke zelf een verzoek indiende om langer te mogen spelen en dringt nog eens aan bij de aanvaller van PSV. "Ik kan het me niet herinneren, misschien. Ik weet niet wat er gezegd is. Het is geschiedenis. Ik dacht dat ik eraf moest, maar de trainer besloot om het vijf minuten uit te stellen. Gelukkig kreeg ik die vijf minuten." En in die extra minuten maakte Madueke dus het tweede doelpunt van het duel. "Mooie goal, hè? Een goede pass van Jordan (Teze, red.). Ik dacht: ik ga gewoon proberen om te draaien en kijken of ik een schot op doel kan lossen. Gelukkig ging de bal erin."

Schmidt bevestigt het verhaal van Madueke na afloop. "Ik vertelde hem dat hij nog vijf minuten had", aldus de Duitse coach. "Ik zag dat hij graag wilde scoren, want hij werkte hard en had nog energie. We moeten wel voorzichtig met hem zijn. Hij is nog jong, heeft al veel gespeeld en hebben hem woensdag weer in topvorm nodig. Het was een perfecte timing dat ik hem kon wisselen nadat hij scoorde."

Over het spel van PSV kon Schmidt tevreden zijn. "De eerste wedstrijd van het seizoen is altijd speciaal en op kunstgras is het niet makkelijk. Maar we hebben het heel goed gedaan. Ook de anderen hebben het goed gedaan." Woensdag gaat PSV in de play-offs van de Champions League op bezoek bij Benfica.