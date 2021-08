Uitblinker Toshio Lake heeft als enige geen naam op zijn shirt

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 23:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:23

Toshio Lake beleefde zaterdagavond een droomdebuut bij Fortuna Sittard. De aanvaller van Fortuna Sittard maakte na een uur zijn opwachting en leverde direct een assist aan Mats Seuntjens, alvorens zelf de winnende treffer voor zijn rekening te nemen. In de studio van ESPN zoomt analist Kenneth Perez in op een opvallend feit: de naam van Lake stond niet op de achterkant van zijn shirt.

De andere spelers van Fortuna hebben wel een naam op het shirt, maar bij Lake stond alleen zijn rugnummer 39 op de achterkant. "Hij had als enige geen naam op zijn shirt. Ik zag het bij de goal", zegt Perez lachend. In een interview wordt Lake gevraagd naar de reden erachter. "Ik zou eigenlijk eerst in de Onder-21 beginnen, maar ik heb een goede indruk achtergelaten op de trainer en zit daarom bij het eerste. Ik weet niet hoe het werkt hier. Ik ben net nieuw, het is mijn eerste seizoen", zegt hij over het ontbreken van zijn naam.

???? Assist + goal! Invaller en debutant Toshio Lake heeft een topavond! Fortuna Sittard pakt de 3 punten. #FORTWE pic.twitter.com/3MX1bX0Dw2 — ESPN NL (@ESPNnl) August 14, 2021

Lake maakte tien minuten voor tijd de 2-1 voor Fortuna. Hij kwam deze zomer over van Feyenoord, nadat hij elf jaar doorbracht in de jeugdopleiding van de Rotterdammers. De twintigjarige aanvaller hoorde vrijdag pas dat hij zaterdag in de selectie zou zitten voor de wedstrijd tegen Twente. "Ik heb deze week getraind met het eerste elftal en zag gisteren mijn naam op het bord staan. Eigenlijk was ik gisteren niet nerveus en heb ik gewoon goed geslapen. Maar toen ik op de bank zat, kreeg ik wel een beetje kriebels."

Met zijn transfer naar Fortuna had Lake een duidelijk doel voor ogen. "In de Eredivisie voetballen. Ik wist dat het kon. Ik zou in de Onder-21 beginnen, maar ik ging uit van mijn eigen kwaliteiten. Ik wist dat als ik één kans zou krijgen bij het eerste, ik daar zou blijven. Zo is het ook gegaan." Mario Been geeft in de studio toe dat hij Lake ondanks zijn Feyenoord-verleden niet kende, maar zijn indruk is dat het een 'sterke jongen' is. "Overtuigd zijn van jezelf is een goede zaak. Als je het dan gelijk laat zien… Het feit dat hij gisteren bij de selectie is gehaald en meteen mag invallen, zegt ook iets over hoe de trainer met hem bezig is."