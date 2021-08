Lionel Messi en Neymar zien Paris Saint-Germain vier keer scoren

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 22:50 • Dominic Mostert

Paris Saint-Germain heeft ook de tweede competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in winst omgezet. De onttroonde landskampioen won zaterdagavond met 4-2 van Strasbourg, na de 1-2 zege op Troyes van vorige week. Strasbourg kwam van een 3-0 achterstand nog terug tot 3-2, maar was uitgeteld na een rode kaart in de slotfase. Georginio Wijnaldum deed 88 minuten mee; Xavi Simons zat niet bij de wedstrijdselectie van PSG.

De wedstrijd stond in het teken van de presentatie van aanwinsten Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos en Lionel Messi. Het vijftal werd onder begeleiding van vuurwerk voorgesteld aan het publiek; Hakimi en Wijnaldum stonden net zoals vorige week ‘gewoon’ in de basis, maar Ramos (geblesseerd), Donnarumma en Messi zijn nog niet inzetbaar en namen plaats op de tribune. Messi zat naast zijn goede vriend Neymar. Ze zagen Mauro Icardi in de derde minuut de score openen. De aanvaller torende na een scherpe voorzet van Abdou Diallo boven Ibrahima Sissoko uit en knikte raak in de rechterbovenhoek.

Na 24 minuten kwam de 2-0 op naam van Kylian Mbappé. De spits sneed vanaf de linkerflank het strafschopgebied in en zocht de verre hoek op, maar zijn schot werd hevig van richting veranderd door Ludovic Ajorque en was daardoor onhoudbaar voor keeper Matz Sels. Het doelpunt was een fraaie opsteker voor Mbappé, die voorafgaand aan de wedstrijd nog werd uitgefloten en uitgejouwd door het thuispubliek. Hij wil naar verluidt zijn contract bij PSG niet verlengen, waardoor hij volgend jaar transfervrij dreigt te vertrekken. Mbappé zou zijn zinnen hebben gezet op een gratis vertrek naar Real Madrid en dat lijkt hem door de fans niet in dank te worden afgenomen.

Anderhalve minuut later volgde de 3-0: Mbappé brak opnieuw door aan de linkerflank, zag zijn voorzet van richting veranderd worden en stelde Julian Draxler in staat om bij de tweede paal af te ronden. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor PSG, maar in de tweede helft bracht Strasbourg de spanning terug. Voormalig PSG-spits Kevin Gameiro zorgde voor de 3-1 met een kopbal op aangeven van Adrien Thomasson, waarna Ludovic Ajorque er 3-2 van maakte met een krachtige kopbal vanaf de zestienmeterlijn na een strakke voorzet van Dimitri Lienard.

Strasbourg moest negen minuten voor tijd verder met tien man, doordat Aleksander Djiku twee overtredingen maakte binnen twee minuten en beide keren geel kreeg. Hij haalde eerste Pablo Sarabia neer en gaf vervolgens een licht duwtje aan Icardi, al was een gele kaart wellicht wat zwaar bestraft voor de tweede overtreding. Tegen tien man breidde PSG de marge uit. Sarabia zorgde vier minuten voor tijd voor de 4-2. De opgestoomde Mbappé haalde in het zestienmetergebied de achterlijn en verstuurde een strakke pass richting Sarabia, die van dichtbij toesloeg.