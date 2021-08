Ajax laat NEC na krankzinnig begin relatief genadig wegkomen

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 22:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:52

Ajax heeft zaterdagavond bij de seizoensouverture in de Eredivisie zijn visitekaartje afgegeven aan het eigen publiek. De ploeg van Erik ten Hag begon tegen NEC ongekend voortvarend en stond binnen twintig minuten met 4-0 voor. Daarna leek Ajax gas terug te nemen en zo kwamen de Nijmeegse bezoekers er uiteindelijk redelijk genadig vanaf: 5-0.

De eerste twintig minuten waren te typeren als een complete wervelstorm van Ajax op het doel van NEC. Sébastien Haller miste met links, terwijl Jurriën Timber net voorbij de tweede paal kopte. In de zesde minuut was het alsnog raak voor Haller, die een voorzet van Noussair Mazraoui knap verlengde: 1-0. Vier minuten later kapte Dusan Tadic zijn tegenstander uit, om de bal met rechts op het hoofd te plaatsen van Mazraoui: 2-0. De enorme druk van Ajax leidde in de dertiende minuut tot een eigen doelpunt van Bart van Rooij, die de bal onbedoeld met zijn borst achter doelman Mattijs Branderhorst plaatste: 3-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er volgden al snel nieuwe grote kansen voor de thuisploeg, maar Haller en Edson Álvarez hadden het vizier niet op scherp staan. Tadic had dat wél en schoot de bal na een hoekschop van Steven Berghuis onberispelijk in de kruising: 4-0. Er waren toen nog geen twintig minuten gespeeld en NEC zal gevreesd hebben voor het ergste, maar in de fase die volgde nam de druk op het Nijmeegse doel enigszins af.

Zeven minuten voor rust maakte Ajax uit de omschakeling zijn vijfde treffer. Berghuis werd diep gestuurd door Davy Klaassen en legde breed op Tadic, die uiterst koel bleef: 5-0. NEC klaagde dat er aan het doelpunt een overtreding van Noussair Mazraoui was voorafgegaan, maar scheidsrechter Bas Nijhuis en VAR Laurens Gerrets wilden daar niet aan. Vier minuten na rust creëerde Berghuis een opgelegde kans voor Gravenberch, die voor open doel met links naast schoot.

Na de enorme kans voor Gravenberch gebeurde er nauwelijks meer iets in de buurt van beide doelen. Ten Hag besloot om Tadic na een klein uur naar de kant te halen en Ajax leek het wel te geloven. Een kwartier voor tijd zag Mazraoui nog wel een gevaarlijke kopbal rakelings voorlangs gaan. In de slotfase werd NEC-aanvoerder Lasse Schöne onder luid gejuich van de Ajax-supporters naar de kant gehaald door Rogier Meijer. Schöne, die tussen 2013 en 2019 voor Ajax speelde, was al voor de wedstrijd toegesproken door directeur voetbalzaken Marc Overmars van de Amsterdammers.