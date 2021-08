Fortuna Sittard verslaat FC Twente dankzij droomdebuut van Toshio Lake

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 21:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:06

Fortuna Sittard is voor de eerste keer in de laatste vijftien Eredivisie-seizoenen met een overwinning aan een nieuwe voetbaljaargang begonnen. Het team van trainer Sjors Ultee was zaterdagavond nipt te sterk voor FC Twente, waar Ricky van Wolfswinkel zijn debuut met een doelpunt opluisterde: 2-1. Het was echter debutant Toshio Lake, die na een uur spelen zijn opwachting had gemaakt, die Fortuna met een assist en een winnend doelpunt de drie punten bezorgde. De laatste veertien eerste wedstrijden van een Eredivisie-seizoen die Fortuna Sittard tot zaterdag speelde, waren in een remise (zeven) of een nederlaag (zeven) geëindigd.

Fortuna begon een stuk feller aan de wedstrijd en speelde ook een verdienstelijke eerste helft, maar het waren de bezoekers uit Enschede die met een minimale voorsprong de rust ingingen. Het team van Ultee was in de eerste twintig minuten de bovenliggende partij, met meer felheid in de duels, al leidde dat niet tot kansen. Halverwege de eerste helft liet FC Twente zich meer gelden. Een schot van Queensy Menig werd tijdig geblokt, Van Wolfswinkel schoot van dichtbij op het bovenlichaam van Roel Janssen en daarna kwam hij net tekort om een verlengde bal van Giovanni Troupée binnen te werken.

Een opstootje na iets meer dan een half uur spelen, waarbij Van Wolfswinkel een tik leek uit te delen en hij vervolgens woorden kreeg met Ultee, leidde tot vier gele kaarten. Scheidsrechter Jochem Kamphuis toonde Van Wolfswinkel, Mats Seuntjens, Ultee en Ron Jans een gele prent in een halve minuut tijd. Niet veel later kwam het scorebord in beweging. Na een vlotte aanval over links via Menig kwam de bal met ietwat geluk voor de voeten van Van Wolfswinkel, die het goed afmaakte: 0-1. Fortuna, waar George Cox zich door een blessure moest laten vervangen door debutant Deroy Duarte, liet na om nog voor rust op 1-1 te komen. Doelman Lars Unnerstall hield Samy Baghdadi van het scoren af.

Ook de linksback van FC Twente moest geblesseerd afhaken. Gijs Smal moest zich tien minuten na de pauze laten vervangen door Mees Hilgers en een paar minuten later volgde een tweede domper voor de Enschedeërs. Lake stond koud in het veld toen hij Seuntjens wegstuurde: de aanvoerder van de Limburgers liep net geen buitenspel en passeerde Unnerstall. Jans had genoeg gezien en koos er enkele minuten later voor om Michal Sadílek en Michel Vlap hun eerste minuten in het shirt van de Tukkers te laten maken.

De invalbeurt van Vlap kwam het spel van FC Twente weliswaar ten goede, maar het was een invaller van Fortuna die de wedstrijd wederom uit balans bracht. Na een fase waarin het tempo hoog lag en er meer ruimtes kwamen, was het Lake die de 2-1 voor zijn rekening nam. De aanvaller, die deze zomer overkwam van Feyenoord en in eerste instantie zou aansluiten bij de Onder-21, schoot de bal achter Unnerstall.

Kansen creëerde de ploeg van Jans nauwelijks in de tweede helft en ook in de slotminuten én liefst negen minuten extra tijd kon een nederlaag niet worden afgewend. Het is voor de Limburgers een evenaring van een clubrecord: tien Eredivisie-zeges in een kalenderjaar. De laatste keer dat Fortuna tien keer in een kalenderjaar had gewonnen, was in 1999. Fortuna speelt volgende week zondag een uitwedstrijd tegen AZ, terwijl FC Twente dezelfde dag in eigen huis aantreedt tegen titelverdediger Ajax.