Persbericht LaLiga maakt meespelen van Depay toch weer onzeker

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 21:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:30

Barcelona heeft de inschrijving van Memphis Depay en Eric García voor LaLiga nog niet rond, zo maakt laatstgenoemde organisatie bekend in een statement. Barça meende de registratie van Depay en García zaterdag dankzij de salarisverlaging bij Gerard Piqué te voltooien, maar LaLiga weerspreekt dat voorlopig.

Door de financiële regelgeving in LaLiga had Barcelona, dat de salarislimiet had overschreden, grote moeite om de registratie van nieuwe spelers rond te krijgen. Barça stelde zaterdag in een persbericht het probleem te hebben opgelost, maar LaLiga zaait nu opnieuw twijfel. "De documentatie van deze inschrijvingen is nog niet verstuurd door Barcelona op het moment van het persbericht, maar pas vanmiddag nadat LaLiga de club had gewezen op dit feit", aldus de organisatie, die de twee hoogste competities in Spanje onder zijn hoede heeft.

Het is niet uitgesloten dat Depay en García op het laatste moment alsnog toestemming krijgen om zondag in actie te komen tegen Real Sociedad. "De documentatie wordt onderzocht door het controle-orgaan van LaLiga om te verifiëren dat het voldoet aan de regels", aldus de Spaanse competitieorganisatie. LaLiga meldt overigens dat Barcelona zaterdag al wel Rey Manaj heeft ingeschreven. De 24-jarige aanvaller wordt overgeheveld uit Barcelona B, waar hij sinds januari voor speelt.

Zaterdagmiddag liet Barcelona in een verklaring weten dat dankzij een akkoord met Piqué de inschrijfproblemen verholpen zouden zijn. "Dankzij een overeenkomst met de tweede aanvoerder over een aanzienlijke loonsverlaging", aldus Barça. LaLiga eist dat de salarissen van de spelers en de technische staf niet hoger zijn dan circa zeventig procent van de omzet van een club. Daardoor is het maximale salarisplafond van Barcelona een slordige 348 miljoen euro en dat is veel minder dan de 671 miljoen van vorig seizoen. De coronapandemie heeft een flinke impact op de financiële huishouding van Barcelona gehad, nog meer dan van de andere clubs.