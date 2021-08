Van Dijk in openhartig gesprek: ‘Die lees je, want je hebt niks anders te doen’

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 21:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:39

Virgil van Dijk is blij met zijn rentree in de Premier League. De verdediger van Liverpool is volledig hersteld na het scheuren van de de voorste kruisband van zijn linkerknie en begon zaterdag in de basis tegen Norwich City (0-3 zege). In een openhartig interview met Sky Sports vertelt Van Dijk na afloop van de wedstrijd over de moeilijke periode in het begin van zijn herstel.

"Het begin was het zwaarst", vertelt Van Dijk, die in oktober 2020 geblesseerd raakte en in totaal 301 dagen aan de kant stond in competitieverband. "Mentaal is het moeilijk. De ene dag ben je topfit, de volgende dag kun je niet lopen, zit je volgestopt met medicijnen, heb je pijn, kun je niet slapen... Iedereen heeft een mening en die lees je, want je hebt niets anders te doen." Van Dijk hield de verrichtingen van zijn ploeggenoten in de gaten en was niet blij met de blessures waar collega-verdedigers als Joe Gomez en Joel Matip vorig seizoen mee worstelden. "Het was vervelend om te zien dat we vorig meer blessureproblemen kenden op belangrijke posities."

"We konden daardoor niet spelen zoals we wilden spelen: met hoge druk, vol energie. Het is niet makkelijk om met middenvelders in het centrum van de verdediging te spelen", vertelt Van Dijk, doelend op het feit dat Fabinho hem verving in het hart van de defensie. "De jongens hebben het uiteindelijk fantastisch gedaan door derde te worden. Hopelijk kunnen we daar dit seizoen op voortbouwen en fit blijven. Dat moet je nooit voor gegeven aannemen. Als we fit blijven, kunnen we bovenin meedoen. We moeten genieten van het seizoen en dat zal ik zeker doen, nadat ik zo lang afwezig ben geweest."

Van Dijk zegt verder dat het 'geweldig' voelt om zijn rentree te maken in de Premier League. "Het was om meerdere redenen een zware wedstrijd. Met 0-3 winnen klinkt comfortabel, maar we hebben het in de slotfase moeilijk voor onszelf gemaakt en kwamen een beetje onder druk te staan. Misschien komt dat door moeheid, daar moeten we naar kijken. Maar je kunt niet negatief zijn over de avond. Ik ben blij dat ik weer op het veld sta en de jongens kan helpen. Ik heb wedstrijdritme nodig en dat weet de trainer ook. Vandaag was een goede start. Hopelijk ben ik volgende week ook klaar om te spelen."