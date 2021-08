Perez: ‘Iedereen zegt dat hij goed is begonnen... hij had 24 keer balverlies’

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 21:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:23

PSV begon zaterdag overtuigend aan de Eredivisie door op bezoek bij Heracles Almelo met 0-2 te winnen. Volgens Kenneth Perez 'mag je geen kritiek leveren' na een dergelijke overwinning, maar de analist van ESPN doet dat toch. Perez vond Ibrahim Sangaré uiterst slordig in balbezit, nadat de middenvelder van PSV op dat aspect van zijn spel vorig jaar ook al veel kritiek kreeg.

"Het is 0-2 geworden, alles gaat crescendo, dus je mag geen kritiek leveren, maar Sangaré is toch wel een punt van aandacht", stelt Perez. "Sangaré had ongelofelijk veel balverlies weer. Iedereen had het erover: 'Sangaré is goed begonnen aan het seizoen. Hij hoeft nu alleen maar dingen te doen die hij goed kan', maar vandaag had hij 23 of 24 keer balverlies, een soort van evenaring van zijn hoogste aantal vorig seizoen. En toen had hij écht veel balverlies."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sangaré had volgens de cijfers van Opta twintig keer balverlies tegen Heracles Almelo, iets minder dan het aantal dat Perez noemt dus. Alleen Philipp Mwene had meer balverlies bij PSV (21 keer). Ter verdediging van Sangaré moet gezegd worden dat de Ivoriaan ook de speler van PSV was die met afstand het meest aan de bal kwam (109 balcontacten). Met een passnauwkeurigheid van 82 procent viel Sangaré statistisch gezien niet uit de toon.

Mario Been, die ook aanwezig is als analist bij ESPN, vindt dat Sangaré 'een stukje zelfkennis' is te verwijten. "Wat hij goed kan is ballen afpakken", weet Been. "Dan speel je of naast Marco van Ginkel of Davy Pröpper... als je de bal hebt, geef je hem snel aan een van hen. In ieder geval aan iemand die kan voetballen."