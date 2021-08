Everton wekt grote verbazing met foto van Anne Frank op sociale media

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 19:25 • Laatste update: 19:54

Everton heeft zaterdag een opmerkelijke blunder begaan met de publicatie van een video op sociale media. De Premier League-club stelde een video samen met de namen van alle supporters die tijdens de coronapandemie zijn overleden. Van veel supporters werden foto's getoond, maar op minuut 1.50 is ook een foto te zien van Anne Frank. Het is niet bekend hoe die foto in de video is terechtgekomen.

"We hebben veel, veel te veel Evertonians verloren tijdens de pandemie. We zouden willen dat ze vandaag allemaal bij ons konden zijn. RIP Blues", schrijft Everton, doelend op de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Southampton (3-1 zege). Op sociale media wijzen gebruikers ook op de naam 'Mike Oxsmall' in de lijst met overleden supporters. Zijn naam is op minuut 1:30 te zien. Het lijkt een verwijzing naar een schuilnaam van het personage Luke Hobbs, gespeeld door Dwayne Johnson, in de film Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Uitgesproken klinkt de naam als my cock is small.