Teun Koopmeiners trekt verband tussen reserverol en vertrek bij AZ

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 19:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:15

Teun Koopmeiners had zaterdagavond zelf graag willen starten in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-0 nederlaag). De middenvelder van AZ begon op de bank en maakte na een uur zijn entree als invaller. Voorafgaand aan de wedstrijd gaf trainer Pascal Jansen aan dat hij alleen spelers wilde opstellen 'die met hun gedachten bij AZ zijn'.

Koopmeiners staat voor een vertrek en moest daarom plaatsnemen op de bank. "Ik had willen spelen ja", beaamt de aanvoerder na afloop van het duel in Waalwijk voor de camera van ESPN. "Het is in goed overleg met de trainer gegaan. We hebben daar uitgebreid over gesproken. Hij heeft daar zijn redenen voor gegeven en ik heb uitgesproken hoe ik erin sta. Ik wilde graag spelen en dat heb ik ook aangegeven. Hij heeft daarin een andere keuze gemaakt. Dat was helemaal helder voor mij."

Koopmeiners trekt vervolgens een verband tussen zijn aanstaande vertrek en zijn reserverol. "Dat heeft wel onder andere met die keuze te maken", zegt hij over zijn vertrek. "Maar ik heb ook gezegd: zolang er niets gebeurt, speel ik hier, wil ik alles spelen en ben ik honderd procent beschikbaar. Ik heb eerder aangegeven dat een transfer een hoop met zich meebrengt, maar ik ben ook gewoon professional. Zolang je hier bent, moet je gewoon honderd procent geven en dat zal ik altijd doen."

Koopmeiners lijkt aan de vooravond te staan van een transfer naar Atalanta, daar de Italianen al meerdere keren aangaven geïnteresseerd te zijn in de linkspoot. De transfer van Cristian Romero naar Tottenham Hotspur moet de overgang van Koopmeiners naar Atalanta in een stroomversnelling brengen, zo klonk het onlangs in Italiaanse media. Ook AS Roma en Napoli werden gelinkt aan de middenvelder, die wordt gevraagd hoe concreet de interesse in hem is. "Het is wel concreet, maar als je het niet erg vindt, heb ik even geen zin om het daarover te hebben."