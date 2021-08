OGC Nice shockeert met 0-4 zege op Lille OSC: Dolberg blinkt uit

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 18:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:17

Lille OSC blijft wachten op de eerste overwinning van het nieuwe seizoen. De regerend kampioen remiseerde vorige week tegen Metz (3-3) en incasseerde zaterdagavond een kansloze nederlaag tegen OGC Nice: 0-4. Kasper Dolberg maakte twee doelpunten; Justin Kluivert en Pablo Rosario hadden een basisplaats. Kluivert werd zestien minuten voor tijd naar de kant gehaald en had geen bijdrage aan de doelpunten. Nice staat na twee wedstrijden voorlopig bovenaan in de Ligue 1 met vier punten.

Nice kende een wervelend begin op bezoek bij de kampioen. Binnen zes minuten stond de ploeg van Christophe Galtier, vorig seizoen nota bene trainer van Lille, al met 0-2 voor. Het openingsdoelpunt kwam van Kasper Dolberg: in de tweede minuut redde doelman Léo Jardim van Lille in de korte hoek op een schot van Amine Gouiri, waarna hij de rebound van Jean-Clair Todibo tegen de paal tikte en Dolberg op de juiste plek stond om in derde instantie af te ronden. De 0-2 kwam op naam van Mario Lemina, die succesvol uithaalde met de buitenkant van de voet na een balverovering van Dolberg, net buiten het strafschopgebied van Lille.

Diep in de blessuretijd van de eerste helft kreeg Nice ook nog een strafschop. Benjamin André stopte een schot van Dolberg af met de hand, waarna Amine Gouiri met succes aanlegde vanaf elf meter: de aanvaller schoof de bal beheerst in de rechterbenedenhoek. Dolberg zorgde na de pauze voor de 0-4 met een kopbal van dichtbij en Gouiri leek twintig minuten voor tijd, kort nadat Dolberg werd gewisseld, de 0-5 voor zijn rekening te nemen, toen hij oog in oog met doelman Jardim verscheen. Die goal werd na een interventie van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.