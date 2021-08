Verzwakt AZ weet pijnlijke uitglijder bij RKC niet te voorkomen

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 18:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:36

AZ heeft zichzelf zaterdagmiddag een hele slechte dienst bewezen bij de start van het nieuwe Eredivisieseizoen. De ploeg van Pascal Jansen was op bezoek bij RKC Waalwijk wel de bovenliggende partij, maar moest buigen door een treffer van Michiel Kramer: 1-0. Meest opvallende gebeurtenis viel voor aanvang van het duel plaats, daar Jansen geen basisplek had ingeruimd voor Teun Koopmeiners. De middenvelder zou volgens de trainer van AZ teveel bezig zijn met een transfer.

Het middenveld werd daarom gevormd door Jordy Clasie, Dani de Wit en Tijjani Reijnders. Verder werd de plek onder de lat ingenomen door Hobie Verhulst, die daarmee voorlopig als vervanger geldt van de naar Stade Brest vertrokken Marco Bizot. Naast Koopmeiners was ook Owen Wijndal afwezig. De linksback ondervindt nog teveel hinder van een blessure. De van Willem II overgekomen Vangelis Pavlidis startte vanaf de bank. Aan de kant van de thuisploeg startten onder meer nieuwkomers Alexander Büttner, Michiel Kramer en Iliass Bel Hassani. Het duel betekende bovendien een bijzonder onderonsje tussen vader Joseph en zoon Thijs Oosting, die zijn debuut maakte bij AZ.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Al vroeg in het duel dacht AZ de leiding te pakken, toen Zakaria Aboukhlal het net vond. De aanvaller deed dat echter in buitenspelpositie en werd teruggefloten door scheidsrechter Joey Kooij. Ook een treffer van De Wit na tien minuten spelen werd om diezelfde reden afgekeurd. De Alkmaarders domineerden in de beginfase van het duel. Albert Gudmundsson schoot kort na de afgekeurde goal van De Wit naast en een volley van Clasie trof eveneens geen doel. RKC stelde daar een mogelijkheid van Bel Hassani tegenover, maar de middenvelder zag zijn inzet ternauwernood gered worden.

Tegen de verhouding in nam RKC op slag van rust verrassend genoeg de leiding. Jurien Gaari zorgde aan de rechterkant van het veld voor het voorbereidende werk, bediende Kramer en zag hoe de spits beheerst afrondde met de binnenkant van de voet. In het tweede bedrijf veranderde er qua spelbeeld weinig en was het AZ dat de lakens uitdeelde. De ploeg van Jansen was de bovenliggende partij, maar wist geen treffer te forceren. Aboukhlal zag na een klein uur spelen een schot gekraakt worden en ook een poging van De Wit kon niet tot doelpunt worden gepromoveerd.

Jansen poogde in de slotfase een offensief en bracht na een uur spelen toch Koopmeiners binnen de lijnen. Ook Pavlidis kwam op hetzelfde moment in het veld voor Jesper Karlsson. De Griek kreeg meteen een schietkans, maar vond de handen van Joel Pereira. Diezelfde Pereira lag even later wederom in de weg bij een schot van dichtbij van Pavlidis. Jansen gunde de pas zeventienjarige Ernest Poku zijn debuut, maar kon daarmee een nederlaag niet voorkomen. AZ kende daarmee een uiterst slechte generale voor het treffen met Celtic aanstaande woensdag in de Europa League.