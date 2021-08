Van Bommel dankt Weghorst bij benauwde zege op promovendus

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 17:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:32

Mark van Bommel is zijn avontuur bij VfL Wolfsburg begonnen met een overwinning in de Bundesliga. De oefenmeester zag hoe Wout Weghorst tegen promovendus VfL Bochum de meest besproken man werd, met een gemiste strafschop en een doelpunt: 1-0. Het betekende voor Van Bommel pas zijn tweede zege sinds zijn komst naar Wolfsburg, daar de oefenmeester een dramatische voorbereiding kende met vijf opeenvolgende nederlagen. Bochum speelde nagenoeg de hele wedstrijd met tien man na een vroege rode kaart voor Robert Tesche.

Na een onderbreking van elf jaar keerde Bochum deze zomer terug in de Bundesliga. De club werd afgelopen seizoen voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen in de 2. Bundesliga, na eerdere titels in 1994, 1996 en 2006. Wolfsburg verzekerde zich met een vierde plek van deelname aan de Champions League. Als speler bleef Van Bommel ongeslagen tegen Bochum met zes zeges en één gelijkspel in dienst van Bayern München. Amper onderweg in de Volkswagen Arena kregen de aanwezige fans al met het eerste moment van opwinding te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na vier minuten spelen was het namelijk al gedaan voor Tesche. De middenvelder bewaakte bij een corner de tweede pal en zag hoe de bal van dichtbij op zijn arm werd gekopt. Scheidsrechter Frank Willenborg kende geen genade en stuurde Tesche met rood van het veld. Weghorst eiste de verantwoordelijkheid voor de strafschop op, maar faalde. Halverwege de eerste helft herstelde de spits zijn fout echter met een fraaie treffer. Tussen drie verdedigers in lukte het hem om na de bal te hebben aangenomen op de borst te draaien en met een knap schot de rechterhoek te vinden: 1-0.

Wolfsburg had in het eerste bedrijf het betere van het spel, maar wist amper tot uitgespeelde kansen te komen. Buiten een schot van Maximilian Arnold op slag van rust waren de mogelijkheden dan ook spaarzaam. Renato Steffen schreeuwde na een kwartier spelen tevergeefs om een strafschop. In het tweede bedrijf veranderde er amper iets aan het spelbeeld en was het vooral Wolfsburg dat de klok sloeg. Weghorst leek al snel de score te verdubbelen, maar zag zijn kopbal worden gepakt door Manuel Riemann. Diezelfde Riemann lag een kwartier voor tijd eveneens in de weg op een schot van de spits in de korte hoek. Bochum zette daar enkel een schot van Milos Pantovic tegenover.