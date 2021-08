PSV met opvallende wijzigingen: geen Boscagli, Gakpo, Zahavi en Götze

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 17:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:31

De opstelling van PSV voor de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo is bekend. Roger Schmidt kan niet beschikken over Olivier Boscagli, die vanwege de geboorte van zijn zoontje ontbreekt. De verdediger wordt vervangen door Armando Obispo. Verder hebben Yorbe Vertessen, Mauro Júnior en Bruma verrassenderwijs een basisplaats. De wedstrijd tussen Heracles en PSV begint zaterdagavond om 18.45 uur op Erve Asito.

PSV, dat van alle Eredivisie-clubs al de meeste officiële wedstrijden in de benen heeft in het nieuwe seizoen, wist vooraf dat Richard Ledezma, Maximiliano Romero, Maxime Delanghe en Vincent Müller niet fit zouden zijn. Ritsu Doan keert dit weekend terug bij PSV na deelname aan de Olympische Spelen met Japan, maar zit niet bij de selectie voor het duel met Heracles. Vlak voor het duel bleek dat Boscagli wegens de geboorte van zijn eerste kind niet inzetbaar is.

Schmidt wisselt zeven basisspelers, waarschijnlijk vooral met het oog op de play-offwedstrijd in de Champions League tegen Benfica van woensdag. Yvon Mvogo maakt zijn rentree onder de lat bij PSV; Joël Drommel zit op de bank. Verder komt Philipp Mwene op de linksbackpositie terecht, omdat ook Philipp Max rust krijgt. Vanvoerder Marco van Ginkel behoort niet tot de selectie. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad kan bij de afwezigheid van Max en Van Ginkel meespelen dat de wedstrijd in Almelo op kunstgras wordt gespeeld.

Vertessen lijkt als spits te gaan spelen. Zijn entree drijft Eran Zahavi naar de bank. Ook Cody Gakpo neemt plek op de bank, na een basisplaats tegen FC Midtjylland in de returnwedstrijd van de derde Champions League-voorronde. Hetzelfde geldt voor Mario Götze. Het lijkt erop dat Noni Madueke en Bruma vanaf de flanken gaan spelen en Mauro Júnior optreedt als aanvallende middenvelder, maar de precieze invulling zal rond de aftrap blijken.

Trainer Frank Wormuth van Heracles moet het vanwege een spierblessure stellen zonder Janis Blaswich, de doelman en aanvoerder van zijn team. De aanvoerdersband zit daarom om de arm bij Mats Knoester. Ook verdediger Marco Rente en middenvelder Ismail Azzaoui zijn er vanwege spierblessures niet bij. Het was de vraag wie rechts in het centrum van de verdediging de voorkeur zal krijgen: het wordt middenvelder Lucas Schoofs in plaats van nieuweling Sven Sonnenberg.

Opstelling Heracles Almelo: Bucker; Fadiga, Schoofs, Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou, Vloet, De la Torre; Laursen, Bakis, Basaçikoglu

Opstelling PSV: Mvogo; Teze, Ramalho, Obispo, Mwene; Sangaré, Pröpper; Madueke, Mauro, Bruma; Vertessen