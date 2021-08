Magistrale Fernandes en Pogba leggen Leeds op de pijnbank bij debuut Sancho

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 15:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:26

Manchester United is de Premier League zaterdagmiddag begonnen met een klinkende zege op Leeds United. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer had na een gelijk opgaande eerste helft in het tweede bedrijf niets aan de ploeg van Marcelo Bielsa: 5-1. Bruno Fernandes en Paul Pogba waren de absolute uitblinkers. De Portugees scoorde een hattrick, terwijl Pogba liefst vier assists voor zijn rekening nam. Jadon Sancho kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen en maakte daarmee zijn officiële debuut voor United.

Met Donny van de Beek en Sancho op de reservebank schoot United uit de startblokken tegen Leeds. De bezoekers, die aantraden met Pascal Struijk, kwamen na tien minuten spelen goed weg na een inzet van Mason Greenwood. De aanvaller zag zijn poging ternauwernood worden gestopt door doelman Illan Meslier. Ook een gevaarlijk moment van Pogba kon niet tot doelpunt worden gepromoveerd. De middenvelder had oog in oog met Meslier de hoek voor het uitzoeken na een schaar, maar schoot met links rakelings naast. Aan de andere kant had David de Gea een prima redding in huis op een schot van afstand van Mateusz Klich.

De ban werd na een half uur spelen gebroken door Fernandes. De middenvelder werd ineens diep gestuurd door Pogba, nam aan met rechts en rondde af met links onder doelman Meslier door. Het zou het startsein betekenen voor een heerlijke middag voor zowel Fernandes als Pogba. Maar voordat het feest daadwerkelijk uitbrak voor United, trok Leeds de stand brutaal gelijk. Luke Ayling ontving de bal aan de rechterkant van het veld en besloot van grote afstand uit te halen. De verdediger liet De Gea volledig kansloos met een schitterende knal in de linkerbovenhoek: 1-1.

Heel lang konden de bezoekers echter niet genieten van de gelijkmaker, daar United binnen acht minuten de wedstrijd volledig op zijn kop zette. Na een weergaloze dieptepass van Pogba zette Greenwood United voor de tweede keer op voorsprong met een diagonaal schot via de binnenkant van de paal, waarna Fernandes de marge op twee zette. De middenvelder kapte op aangeven van Pogba op de achterlijn terug naar zijn linkerbeen en haalde vervolgens doeltreffend uit: 3-1. Ayling werkte het leer nog wel weg, maar kon niet voorkomen dat de bal de doellijn volledig was gepasseerd. Toen Fernandes na een uur spelen voor de derde keer doel trof, was de hattrick een feit.

Het voorbereidende werk kwam dit keer van Victor Lindelöf, die met een dieptepass Fernandes ineens voor Meslier zette. Fernandes dacht niet na en haalde ineens verwoestend uit in de korte hoek: 4-1. Het slotakkoord, twintig minuten voor tijd, kwam op naam van Fred, die op aangeven van Pogba eenvoudig kon binnenschuiven met links: 5-1. Het betekende voor Pogba zijn vierde assist. Sancho kwam niet veel later binnen de lijnen voor zijn debuut, maar speelde in het restant van het duel geen prominente rol. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van Raphinha, die wild voorlangs schoot in kansrijke positie.