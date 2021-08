Bale krijgt steun uit onverwachte hoek: ‘Hij is de beste ter wereld’

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 14:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:31

Gareth Bale heeft steun uit onverwachte hoek gekregen. De aanvaller van Real Madrid keerde deze zomer terug van Tottenham Hotspur, maar werd niet door iedereen warm onthaald in Spanje. Onterecht, vindt Fernando Pacheco. De voormalig doelman van Real, die zaterdagavond met Deportivo Alavés tegenover zijn oud-werkgever staat bij de openingswedstrijd van het seizoen, vraagt om respect voor Bale. "Ik heb altijd gezegd: 'Ik heb Bale zien trainen en als hij fit is, is hij de beste speler ter wereld'."

Bale maakte afgelopen zondag zijn eerste minuten voor Real Madrid sinds juni 2020. De aanvaller stond in de eerste helft van het oefenduel met AC Milan (0-0) op het veld in het Wörthersee Stadion in Oostenrijk. Bale miste een strafschop en kreeg direct de nodige kritieken te verwerken. "Je moet respect voor ze hebben", doelt Pacheco tegenover Goal op Bale en de eveneens onfortuinlijke Eden Hazard. "Dat hebben ze verdiend. Ik heb altijd hetzelfde gezegd: 'Ik heb Bale zien trainen en als hij fit is, is hij de beste speler ter wereld. Wij moeten afwachten hoe Hazard en Bale dit seizoen uit de verf komen. Als ze hun niveau halen is het absolute wereldtop."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Real start het nieuwe seizoen in LaLiga zaterdag dus met de uitwedstrijd tegen Alavés. Pacheco, die de jeugdopleiding van Real doorliep en de club in 2015 verliet voor Alavés, wist de Koninklijke in het verleden al twee keer te verslaan, waaronder vorig jaar. "We zullen zeer solide moeten spelen en een praktisch perfecte wedstrijd moeten spelen om Real te verrassen", weet ook de doelman van Alavés. "We zullen allebei niet honderd procent fit aan de aftrap verschijnen in verband met lichte blessures, maar het is voor ons misschien wel beter om ze op de eerste speeldag te treffen dan later in het seizoen. Dan zullen zij nog beter op elkaar ingespeeld zijn."

Het is nog maar de vraag of Carlo Ancelotti zaterdag een beroep doet op Bale. De deze zomer teruggekeerde oefenmeester nam de Welshmen wel op in zijn 21-koppige selectie. Hazard heeft in tegenstelling tot Bale deze voorbereiding nog niet gespeeld, maar zit wel bij de selectie. "Hazard begon met een individueel trainingsprogramma, maar ik denk dat hij nagenoeg fit aan het raken is", zei Ancelotti tijdens de afsluitende persconferentie. "Ik ben ervan overtuigd dat hij zal terugkeren naar zijn beste niveau. Hij is er klaar voor. We hadden een behoorlijk intense voorbereiding en de spelers hebben het uitstekend gedaan, zowel fysiek, technisch als tactisch."