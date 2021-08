Manchester United heeft na Sancho ook Varane definitief binnen

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 13:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:51

Manchester United heeft de komst van Raphaël Varane bevestigd. De verdediger is na Jadon Sancho de tweede zomeraanwinst van Manchester United. In een eerder stadium meldden the Reds al dat er een akkoord werd bereikt met Real Madrid. Alleen de medische keuring scheidde de Franse verdediger nog van een definitieve deal. Varane heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2025. Met de deal is naar verluidt vijftig miljoen euro inclusief bonussen gemoeid.

United haalt met Varane een speler binnen die in zijn carrière al negentien prijzen wist te veroveren, waaronder vier Champions Leagues, drie Spaanse titels en het WK 2018. "Er is nog veel meer dat ik wil bereiken in mijn carrière", vertelt Varane na zijn komst in Engeland. "En ik weet dat ik bij een team terecht kom vol geweldige spelers die allemaal dezelfde vastberadenheid hebben om wedstrijden en prijzen te winnen. Na een gesprek met de manager heb ik gemerkt hoeveel vooruitgang er is geboekt de afgelopen seizoenen. Ik wil hier impact maken en zal er alles aan doen om deel uit te maken van de roemruchte geschiedenis van deze club."

Ook manager Ole Gunnar Solskjaer is verheugd met de transfer. "Ik ben absoluut blij dat we een van de beste verdedigers over de laatste tien jaar hebben weten te contracteren. Raphaël is een bewezen winnaar die we gedurende een lange periode hebben gevolgd. We hebben veel internationale verdedigers en hij zal zijn leiderschap toevoegen aan de groep. Hij is een unieke verdediger met zeldzame kwaliteiten, waarvan ik weet dat ze op onze jongere spelers zullen worden overgedragen. Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt, maar ik weet dat hij nog steeds vastbesloten is om te slagen."

De naam van Varane werd de afgelopen weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar Manchester United. De Franse centrumverdediger had bij Real Madrid nog een contract tot medio 2022 en heeft alle aanbiedingen om die verbintenis te verlengen naast zich neergelegd. Manchester United profiteert nu optimaal van die situatie en maakt een einde aan een samenwerking van tien jaar tussen Varane en Real Madrid, dat hem in de zomer van 2011 voor tien miljoen euro overnam van RC Lens.

In de afgelopen tien seizoenen in Spanje kwam de aanwinst van Manchester United tot 360 wedstrijden in alle competities. De prijzenkast van Varane werd in Madrid aangevuld met onder meer viermaal de Champions League, drie keer de Spaanse landstitel en eenmaal de nationale beker. Deze zomer gold hij als vaste waarde bij de Franse nationale ploeg, dat verrassend vroeg naar huis moest na in de achtste finale geëlimineerd te zijn door Zwitserland. Real zag eerder ook al Sergio Ramos vertrekken. De clubicoon koos voor een nieuw avontuur bij Paris Saint-Germain.