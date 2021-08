Koeman looft loonoffer van Piqué: ‘Dit zijn echte clubmensen’

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 12:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:02

Memphis Depay kan zondag tegen Real Sociedad toch zijn officiële debuut maken voor Barcelona. Dankzij een aanzienlijk loonoffer van Gerard Piqué kon de aanvaller zaterdag op de valreep worden ingeschreven voor LaLiga. Door de financiële problemen was lang onduidelijk of de Oranje-international ingeschreven mocht worden. Ronald Koeman looft zaterdag op een persconferentie het financiële offer van de 34-jarige verdediger.

“Iedereen weet hoe Barcelona er financieel voor staat en dat de club hulp nodig heeft, in alle opzichten. Dat is heel belangrijk. De houding van Piqué maar ook Sergi Roberto, Jordi Alba en Sergio Busquets is prijzenswaardig. Ze zitten al jaren bij de club en willen graag helpen. Ze laten zien dat ze echte clubmensen zijn.” Barcelona liet zaterdag in een statement weten dat er ook gesprekken met Alba en Busquets plaatsvinden. “Daarbij moet gezegd worden dat beide spelers begripvol zijn en volledig meewerken", stelde de club in een verklaring.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het duel met Real Sociedad zal de eerste officiële wedstrijd van Barcelona zonder Messi zijn. “Er is veel over Messi gesproken”, vervolgde Koeman. “Dat is logisch, hij is de beste speler ter wereld en hij heeft jarenlang zijn kwaliteiten laten zien. Maar aan de andere kant, hij is er niet meer, er zijn andere spelers, we hebben een sterke selectie en we zijn tot grootse dingen in staat. Vanaf morgen zijn er geen excuses meer mogelijk. En het team is er over het algemeen klaar voor. We hebben een goede voorbereiding achter de rug en nu moeten we gaan spelen en laten zien dat we vooruit willen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat deze selectie in staat is om mensen te laten genieten.” De Champions League is een ander verhaal, benadrukte Koeman. “We moeten meer met LaLiga bezig zijn. Daarin zijn we een sterk elftal. De Champions League is een ander verhaal, een andere competitie. Maar er zijn ook clubs die de Champions League hebben gewonnen zonder het beste elftal te hebben. Het gaat erom dat we aan zelfvertrouwen winnen. Het begin van de competitie is belangrijk. En ja, het is pijnlijk voor iedereen van ons om Messi bij Paris Saint-Germain te zien. We gaan hem missen, maar we moeten niet naar het verleden kijken. Dit zijn dingen die gebeuren. We hebben spelers die de toekomst hebben en daar kijk ik naar uit. We moeten hard werken om onze doelstellingen te bereiken.”

Koeman kan zondag wegens blessureleed niet over Marc-André ter Stegen, Oscar Mingueza, Ousmane Dembélé, Ansu Fati en Sergio Agüero beschikken. “In aanvallend opzicht komen we mensen tekort. Ik zou graag nog een aanvaller erbij hebben, maar het hangt ervan af of we iemand kunnen halen. Het hangt allemaal van Financial Fair Play af.” De Nederlander is blij dat hij over Depay kan beschikken. “Memphis is snel, sterk . . . Zonder Messi verliezen we aan daadkracht en dat vragen we nu van iedereen. We willen ook tactisch sterker worden. Daarin is Depay van groot belang.” Frenkie de Jong is er zondag waarschijnlijk bij. “Als er niks gebeurt, is hij zondag beschikbaar. Hij heeft de voorbije dagen getraind.”