El Allouchi dolgelukkig met nieuwe club: ‘Bij derby’s zitten er 40.000 man’

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 12:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:46

Mounir El Allouchi heeft een nieuwe club gevonden na zijn transfervrije vertrek bij NAC Breda. De 26-jarige middenvelder, vorig seizoen goed voor dertien goals en dertien assists in de Keuken Kampioen Divisie, heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan de Marokkaanse topclub FAR Rabat, dat vorig seizoen derde werd in de Marokkaanse Botola Pro-competitie achter Wydad Casablanca en Raja Casablanca.

El Allouchi was een van de langstzittende spelers bij NAC Breda de laatste jaren. Hij brak in 2014 door en speelde sindsdien voor de Bredanaars met uitzondering van een half jaar waarin hij was verhuurd aan Helmond Sport. Lyrisch is hij over zijn transfer. “Ik ben er ontzettend blij mee. Het complete plaatje is geweldig. Sportief, financieel, mooie stad. Niet normaal, man”, vertelt de middenvelder aan BN DeStem.

Met twaalf landstitels en elf nationale bekers is het na Wydad Casablanca de succesvolste club van Marokko. De ploeg wordt getraind door de Belg Sven Vandenbroeck, oud-speler van Roda JC en De Graafschap. “Ik heb met de trainer gesproken, hoe hij over voetbal denkt. Ik heb heel veel informatie ingewonnen over de club. Iedereen was lovend. De faciliteiten zijn niet normaal, man. Het complex is gróót. Daar traint ook het leger, FAR is de club van het leger en daarmee indirect van de koning die ook in Rabat woont.”

“Sintelbaan, zwembaden, bokscentrum, alles wat je maar kunt bedenken”, vertelt El Allouchi enthousiast. Het Stade Moulay Abdallah heeft een capaciteit van ruim 50.000 zitplaatsen. “Het leeft er enorm. Marokkaanse supporters zijn sowieso echt gek. Prachtig, man. Bij normale wedstrijden zitten er zo'n 20.000, 25.000 man, maar bij derby's zeker 40.000.” Rabat zelf is ook een prachtige stad. “Ik kom uit het noorden, Al Hoceima. Maar dit is een andere wereld. Een prachtige stad. Stranden, palmbomen, heel netjes en opgeruimd. Economisch misschien wel dé stad van Afrika. Bijzonder om te zien.”