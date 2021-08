Geste van Piqué maakt inschrijving van Depay toch mogelijk

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 12:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:30

Het is het financieel geplaagde Barcelona gelukt om Memphis Depay en Eric García in te schrijven voor LaLiga voordat het seizoen voor de Catalanen begint. De twee aanwinsten kunnen derhalve zondagavond officieel debuteren tegen Real Sociedad. Barcelona laat in een verklaring weten dat een akkoord met Gerard Piqué ten grondslag ligt aan de veranderde situatie. “Dankzij een akkoord met de tweede aanvoerder over een aanzienlijke loonsverlaging.”

Het inschrijven van Depay en de andere aanwinsten van Barcelona heeft de nodige voeten in aarde vanwege de enorme schuldenlast waaronder de Catalanen gebukt gaan. Ook na het definitieve vertrek van Lionel Messi was er nog weinig ruimte in het salarishuis van los Azulgrana en moest Barcelona creatief zijn om ruimte te creëren voor de financiële beloningen van Depay, García en later Sergio Agüero, die door blessureleed nog voorlopig lange tijd aan de kant staat. Albanees international Rey Manaj, die vorig seizoen louter voor Barcelona B speelde, is nu ook ingeschreven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

LaLiga eist dat de salarissen van de spelers en de technische staf niet hoger zijn dan circa zeventig procent van de omzet van een club. Daardoor is het maximale salarisplafond van Barcelona een slordige 348 miljoen euro en dat is veel minder dan de 671 miljoen van vorig seizoen. De coronapandemie heeft een flinke impact op de financiële huishouding van Barcelona gehad, nog meer dan van de andere clubs.

Barcelona heeft niet bekendgemaakt hoe hoog het loonoffer is van de 34-jarige Piqué. "Barcelona werkt ook nog met twee van de andere aanvoerders, Sergio Busquets en Jordi Alba, aan het aanpassen van hun salarissen aan de huidige situatie bij de club. Daarbij moet gezegd worden dat beide spelers begripvol zijn en volledig meewerken", stelt de club in een verklaring. Barcelona haalde met de verkoop van Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Junior Firpo (Leeds United), Carles Aleña (Getafe), Konrad de la Fuente (Olympique Marseille) en de verhuur van Trincao (Wolverhampton Wanderers) een bedrag van 37,5 miljoen euro binnen. Daarnaast werd het doorlopende contract van Matheus Fernandes ontbonden.

Barcelona hoopt het probleem verder op te lossen door afscheid te nemen van grootverdieners als Samuel Umtiti en Miralem Pjanic. De fans van Barcelona hadden het afgelopen zondagtijdens de wedstrijd om de Trofeo Joan Gamper tegen Juventus (3-0 zege) voorzien op beide spelers. Umtiti werd tijdens zijn presentatie en bij ieder balcontact uitgefloten door de fans en was vervolgens niet aanwezig bij de prijsuitreiking. Ook Pjanic had te maken met fluitconcerten van de eigen supporters.