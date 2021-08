Fred Rutten keert tegen verwachting in toch terug in Eredivisie

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 11:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:48

Fred Rutten treedt toe tot de raad van commissarissen van NEC. De 58-jarige Gelderlander wordt verantwoordelijk voor de technische zaken en is daarmee de opvolger van Leen Looijen, die in oktober 2017 was toegetreden tot de RvC. De 74-jarige Looijen blijft wel als scout en 'cultuurbewaker' aan de Nijmeegse club verbonden.

De aanstelling van Rutten is aan de ene kant geen verrassing, daar hij al sinds februari betrokken is bij NEC. Toen werd zijn goede vriend Ted van Leeuwen technisch directeur en die liet zich al adviseren door Rutten. "Ik heb Fred Rutten er niet bij betrokken, maar Fred Rutten is een heel betrokken mens. Het is bekend dat wij veel met elkaar omgaan", zei Van Leeuwen eerder al in gesprek met Omroep Gelderland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rutten, geboren in Wijchen onder de rook van Nijmegen, is toegetreden tot de RvC op voorspraak van geldschieter Marcel Boekhoorn. De rijke zakenman is bezig om NEC te herstructureren en was eerder ook al verantwoordelijk voor de komst van Van Leeuwen. Algemeen directeur Wilco van Schaik geloofde echter niet dat Rutten een officiële functie zou gaan vervullen bij NEC. “Fred gaat geen functie bij NEC vervullen. Die ambitie heeft hij ook niet”, zo verzekerde de bestuurder eerder in gesprek met Voetbal International.

“Dat zou pas over een paar jaar aan de orde zijn. Voor nu heeft Fred nog te veel ambitie om zelf trainer te zijn. En dat gebeurt zeker niet bij NEC.” Rutten bezocht vorig seizoen al een aantal wedstrijden van NEC in de Keuken Kampioen Divisie en bekend was ook dat trainer Rogier Meijer regelmatig gebruikmaakt van de kennis van Rutten.

Zijn grootste successen kende Rutten in dienst van FC Twente, waarmee hij onder meer de TOTO KNVB Beker won en zich plaatste voor de Champions League. Met Vitesse eindigde hij in 2013 op een vierde plaats in de Eredivisie, maar bij Schalke 04, PSV, Feyenoord en Anderlecht werd hij ontslagen.