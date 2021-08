Alireza Jahanbakhsh erkent: ’Ik had ook voor Ajax of PSV kunnen spelen’

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 10:59 • Daniel Cabot Kerkdijk

Alireza Jahanbakhsh speelde in Nederland voor NEC en AZ, en komt sinds deze zomer voor Feyenoord uit. De aanvaller erkent dat hij ook het shirt van een van de rivalen van de Rotterdammers had kunnen dragen. In zijn periode bij Brighton & Hove Albion toonde namelijk zowel Ajax als PSV interesse, maar de 28-jarige Iraniër mocht niet naar Amsterdam of Eindhoven.

“Ajax en PSV hebben zich gemeld in de tijd dat het er anders voor mij uitzag bij Brighton”, vertelt Jahanbakhsh zaterdag in De Telegraaf. Brighton stond toen echter niet open voor een transfer. “Ik had ook in het shirt van die clubs kunnen spelen, maar dat ligt nu achter me. Ik ben Feyenoorder en speel voor een geweldige club.”

Brighton maakte drie jaar geleden een bedrag van twintig miljoen euro over aan AZ, maar na zijn tweede jaar bij NEC had hij al een aanbieding van the Seagulls op zak. De Engelsen speelden destijds nog in de Championship. “Wat mij tegenhield, was dat de club niet op het hoogste niveau speelde. Ik was nog maar 21 jaar en wist niet zeker of dat wel een goede stap voor mij was.”

“In die competitie speel je om de drie dagen een wedstrijd. Als je dan geblesseerd raakt, mis je bij wijze van spreken direct tien wedstrijden. Dat zat wel in mijn hoofd. Ik heb toen tegen Brighton gezegd: ’Als jullie in de Premier League spelen, teken ik bij jullie.’ Maar dat zei ik meer als soort van grap.” Brighton bleek de ’belofte’ van Jahanbakhsh echter niet vergeten te zijn en meldde zich in 2018 bij AZ.

In een uitgebreid interview met De Telegraaf vertelt Jahanbakhsh over zijn moeizame jaren in Engeland. Brighton wilde, ondanks de weinige minuten die Jahanbakhsh maakte, niet meewerken aan een transfer, ondanks goede aanbiedingen. “Ze zeiden altijd: ’Nee, we rekenen op hem, hij doet het heel goed en we willen dat hij blijft.’ En daarna gebeurde er niets. Aan het einde van vorig seizoen zei ik tegen Amir: ’Ze komen hun beloftes niet na’.” Feyenoord bood uitkomst en nam Jahanbakhsh voor iets meer dan een miljoen euro over.