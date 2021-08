Real Madrid ontkent naar Premier League te willen overstappen

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 11:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:20

Real Madrid bestudeert sinds enkele weken de mogelijkheden om uit LaLiga te stappen en de overstap naar de Premier League te maken, zo verzekert Mundo Deportivo zaterdag. Een dergelijke overstap zou niet alleen baanbrekend en een unicum zijn, maar zou volgens het dagblad om meerdere redenen serieus worden bestudeerd door de Madrileense topclub. Real Madrid is de problemen en obstakels in Spanje meer dan zat, zo klinkt het. De Spaanse topclub heeft zich inmiddels gedistantieerd van de berichtgeving.

Ondanks protesten van Barcelona, Real Madrid, Athletic Club, een nog onbekende club en de Spaanse voetbalbond RFEF heeft LaLiga bijvoorbeeld deze week de deal met investeringsfonds CVC Capital Partners officieel bekrachtigd. In ruil voor 2,7 miljard euro krijgt CVC ruim tien procent van de aandelen in zijn bezit. Van dat bedrag vloeit negentig procent door naar 38 van de 42 clubs uit de twee hoogste divisies. Real Madrid is absoluut niet tevreden over de voorwaarden waaronder dat geld vrijkomt. Onder meer de contractduur van liefst vijftig jaar is een doorn in het oog van de Madrilenen.

LaLiga-voorzitter Javier Tebas wijt de afwijzing van Real en Barcelona aan het idee om, samen met tien andere clubs, een eigen competitie op te richten. Er ontstond een heleboel commotie in de voetbalwereld en negen andere clubs stapten uit de beoogde Super League. Real Madrid staat, net als Barcelona en Juventus, echter nog steeds achter het idee en is Tebas en consorten volgens Mundo Deportivo meer dan beu. “Het akkoord van Tebas met CVC, waar voorzitter Florentino Pérez pas achter kwam toen het al gesloten was, wordt gezien als een dolksteek en de bevestiging om LaLiga te willen verlaten.”

Pérez zou een voorkeur voor de Premier League hebben indien het juridisch mogelijk is om van competitie te veranderen, maar zou zijn adviseurs ook verzocht hebben om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in de Serie A of de Bundesliga terecht te komen. Het voornaamste obstakel in de wens van Real Madrid is de Brexit, waardoor het sowieso al maar zeer de vraag is of een club buiten Groot-Brittannië aan de Premier League mag deelnemen. Mundo Deportivo wijst erop dat de Premier League ook financieel gebaat zou kunnen zijn bij de entree van een Europese topclub als Real Madrid.

De huidige regelgeving van de UEFA en de FIFA, maar in dit geval ook die van de Premier League en de Engelse voetbalbond (FA), staat hoe dan ook niet toe dat een club aan een buitenlandse competitie deelneemt. In het verleden was er sprake van een eventuele entree van Celtic en Rangers in de Premier League, maar de Schotse grootmachten konden niet worden ingeschreven.

Statement van Real Madrid

Real Madrid heeft rond de klok van elf uur ontkend dat het van plan is LaLiga te verlaten. Via een statement op de clubsite verzekert Real Madrid dat er geen sprake is van een vertrek uit de Spaanse competitie. "Vanwege de berichtgeving in de krant Mundo Deportivo van vandaag, waarin te lezen valt dat wij zouden onderzoeken of het mogelijk is om LaLiga in te ruilen voor de Premier League, wil Real Madrid duidelijk maken dat dit totale onzin is. Het is een absurd idee en tevens onmogelijk. Het enige doel van deze berichtgeving is het zorgen voor onrust bij onze club.”

Behalve Real Madrid ligt ook Barcelona overhoop met Tebas. De baas van LaLiga heeft er met een salarisplafond in de ogen van Barcelona voor gezorgd dat Lionel Messi niet meer voor de club speelt, terwijl Tebas dat juist wijt aan de megaschuld van de Catalanen. Op de dag dat het erop leek dat de aanvaller een contract kon gaan tekenen, werd duidelijk dat Barcelona niet bij machte was om de clubtopscorer aller tijden langer vast te leggen. Messi tekende vervolgens transfervrij bij Paris Saint-Germain, waar hij de komende twee jaar minimaal zeventig miljoen euro verdient.