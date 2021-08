Barcelona moet Lionel Messi en Quique Setién 56 miljoen euro betalen

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 09:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:42

Nog nooit was de financiële huishouding van Barcelona zo zorgwekkend als nu. De Spaanse topclub kwam vorig seizoen met enkele spelers overeen om diens salarissen over een langere periode te verspreiden, al heeft dat in het geval van Lionel Messi tot een aparte situatie geleid. De aanvaller kon om financiële redenen niet langer worden vastgelegd, vertrok naar Paris Saint-Germain en heeft nog een fiks bedrag aan achterstallig salaris tegoed.

Volgens de laatste berichten uit Spanje moet Barcelona nog een bedrag van liefst 52 miljoen euro aan Messi uitkeren. Dat is het bedrag waar Messi een jaar geleden tijdelijk van af zag na een akkoord met voormalig voorzitter Josep Maria Bartomeu, die de economie van de club tijdelijk wilde verlichten, en dat nu als een molensteen om de nek van opvolger Joan Laporta hangt. Volgens enkele kranten heeft Barcelona tot eind 2022 om de clubtopscorer aller tijden te betalen.

Ook Quique Setién ondervindt de gevolgen van de desastreuze economie van Barcelona. De voorganger van Ronald Koeman werd een jaar geleden ontslagen en wacht nog altijd op zijn ontslagpremie van, naar verluidt, vier miljoen euro. De trainer verzekert dat Barcelona hem tot tweemaal heeft verzocht om af te zien van het bedrag. “Ik hoorde op televisie dat ik ontslagen was en een dag later sprak technisch directeur Eric Abidal met mij af om wat te gaan eten. Hij wilde mij ervan overtuigen om het bedrag te laten schieten.”

“Ik zei uiteraard ‘nee’.” Na het vertrek van Bartomeu en Abidal uit het Camp Nou deed Laporta eerder dit jaar een tweede poging. “Hij was heel erg aardig in onze ontmoeting, maar ook hij probeerde om mij in te laten zien dat ik het bedrag moest vergeten. Na drie of vier gesprekken in een maand tijd zei hij: ‘Ok, ik stuur je morgen een voorstel’. En daar wacht ik nog steeds op”, verzucht Setién in de media.

De situatie van Barcelona is zelfs zo zorgwekkend dat Memphis Depay, Emerson en Eric Garcia nog altijd niet zijn ingeschreven in LaLiga en mogelijk zelfs dus het eerste competitieduel met Real Sociedad van zondagavond om 20.00 uur moeten missen. Het probleem zit voor Barcelona in het salarislimiet die gesteld wordt door LaLiga. De club geeft meer geld uit aan lonen dan toegestaan en mag daarom voorlopig zijn nieuwe spelers niet inschrijven. De eerder genoemde deadline van vrijdag 23.59 uur is inmiddels gepasseerd, maar volgens Sport doet Barcelona zaterdag nog een laatste poging.