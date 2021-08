Wim Kieft: ‘Het is kinderachtig van Roger Schmidt dat hij dat niet toegeeft'

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 07:26 • Daniel Cabot Kerkdijk

Waar PSV vorig seizoen met een 4-2-2-2-formatie veel moeizame wedstrijden afwerkte, lijkt het team van Roger Schmidt nu beter te draaien in de nieuwe 4-2-3-1. De Eindhovenaren wonnen elk van de vier confrontaties met Galatarasay en FC Midtjylland in de Champions League en vernederde Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Volgens de Duitser is het systeem helemaal niet veranderd en daar kan Wim Kieft met zijn hoofd niet bij.

“We spelen niet per se in een andere formatie, maar gebruiken gewoon andere spelers. Het enige verschil is dat we nu met Mario Götze spelen als schaduwspits, in plaats van met Donyell Malen”, verklaarde Schmidt afgelopen week. Kieft zag het hoofdschuddend aan. “Schmidt is een sympathieke vent om te zien en zal dat in werkelijkheid ook best zijn. Neemt niet weg dat hij een hele hoop onzin verkondigt”, benadrukt de oud-speler van onder meer PSV zaterdag in zijn column in De Telegraaf.

“Zijn inziens is er tactisch weinig veranderd ten opzichte van vorig seizoen. Maar alles is anders bij PSV. Iedereen ziet het en daarom is het kinderachtig van Schmidt dat hij niet toegeeft dat hij het verkeerd zag en verkeerd heeft aangepakt in zijn eerste jaar in Eindhoven. Van een 4-2-2-2-variant is PSV overgestapt naar een 4-3-3-systeem en is het plotseling aardig om naar het nieuwe PSV te kijken.”

Kieft wijst erop dat PSV vaak met vijf man achterin en opkomende backs speelde, terwijl Schmidt nu voor vier verdedigers kiest. “Op het middenveld koos hij steevast voor Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario en nu heeft hij met Marco van Ginkel en Mario Götze gekozen voor veel meer voetbal in die linie. Sangaré mag aantreden om het vuile werk op te knappen en snel de bal in te leveren om de vormgeving aan anderen over te laten.”

Schmidt heeft dit seizoen duidelijk meer (kwalitatieve) opties. “Als Götze of Van Ginkel geblesseerd raakt, heeft hij nog de beschikking over Davy Pröpper. Eran Zahavi gaat er veel maken met Noni Madueke en Cody Gakpo. Zij spelen vanaf de rechter- en linkerflank en hoeven zich niet iedere keer uit de voeten te maken voor opkomende vleugelverdedigers. Madueke en Gakpo hebben snelheid, diepgang en een individuele actie om wedstrijden te beslissen.”