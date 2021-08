Bayern München toont ‘hevige interesse’ in Tyrell Malacia

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 06:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:25

Bayern München is hevig geïnteresseerd in Tyrell Malacia, zo verzekert het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt. Een delegatie van de Duitse topclub zat donderdagavond op de tribune bij het Conference League-duel met FC Luzern (3-0) om de verrichtingen van de 21-jarige linkerverdediger gade te slaan.

Het is al weken onrustig rondom Malacia, ondanks het feit dat hij eind juni een nieuwe verbintenis met Feyenoord tot de zomer van 2024 ondertekende. Nog geen twee weken later verscheen het bericht in de media dat hij met Club Brugge tot een persoonlijk akkoord zou zijn gekomen. “We zijn rond met een linksachter, maar de club wil elf miljoen euro. Terwijl hij er maar zes waard is”, zei technisch directeur Bart Verhaeghe, zonder een naam te noemen. Een reactie uit Rotterdam volgde al snel.

“Hij blijft bij Feyenoord”, liet technisch directeur Frank Arnesen nog geen uur na het bericht aan RTV Rijnmond weten. Ruim een week geleden erkende Ajax-trainer Erik ten Hag dat hij Malacia, goed voor negentig duels in het eerste van Feyenoord, ‘een goede speler’ vindt, na een eerdere vraag over een eventueel vertrek van Nicolás Tagliafico uit Amsterdam. “Dat vinden wij wel een goede speler, ja. Mag dat van jou niet?”, reageerde Ten Hag lachend op de vraag van Kraay junior of Ajax na Steven Berghuis weer een speler van Feyenoord gaat aantrekken. “Op de eerste plaats: het is niet aan de orde.”

“Voordat we allerlei speculaties krijgen: het speelt totaal niet. We kunnen het opvangen binnen onze huidige selectie. Mocht het aan de orde komen: we hebben een schaduwlijst. Ik ga niet zeggen of Malacia daarop staat.” In juni zei Malacia nog dat hij zichzelf niet voor Ajax ziet spelen. “Nee, ik ben een jongen van Rotterdam-Zuid. Dat gaat niet”, trok hij in gesprek met Voetbal International het contrast met Berghuis.

Daags voor het weerzien met FC Luzern benadrukte Malacia nog dat hij niet bezig is met een vertrek bij Feyenoord. “Ik zit nu bij Feyenoord en heb niet voor niets bijgetekend. Ik wil er een mooi seizoen van maken en ik heb er alle vertrouwen in dat we een goed resultaat gaan neerzetten." Malacia kon niet onderdrukken dat zijn goede spel en de daarbij behorende complimenten hem goed doen. “Die complimenten zijn mooi, maar het is nog niet genoeg. Er zijn genoeg dingen die nog beter kunnen. Ik wil nog belangrijker zijn voor het team. Daar werk ik aan, ik merk ook dat het steeds beter gaat.”

“Ik heb een korte voorbereiding gehad, maar voel me lekker en fit nu. Het WK komt eraan, ik zou dat natuurlijk graag meemaken. Maar daarvoor moet ik bij Feyenoord presteren. En dan zien we wel waar het schip strandt. Ik moet elke week een topniveau halen.” Bayern heeft, behoudens blessureleed, geen grote problemen om de linksbackpositie in te vullen. Trainer Julian Nagelsmann heeft Alphonso Davies en nieuwkomer Omar Richards tot zijn beschikking, terwijl ook Lucas Hernández op die positie uit de voeten kan. Ook Josip Stanisic, Bouna Sarr en Remy Vita zijn opties als linksback.