Besiktas werkt aan komst van Nederlander én Michy Batshuayi

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 23:29 • Chris Meijer

Besiktas en Bologna onderhandelen momenteel over Stefano Denswil, zo weet transferexpert Fabrizio Romano te melden. De 28-jarige centrumverdediger is deze zomer teruggekeerd in Italië, na afgelopen halfjaar op huurbasis voor Club Brugge te hebben gespeeld. Besiktas werkt tegelijkertijd ook aan de komst van Michy Batshuayi, zo verklapt trainer Sergen Yalçin.

Bologna telde in de zomer van 2019 zes miljoen euro neer om Denswil los te weken bij Club Brugge. In zijn eerste jaar in Italiaanse dienst kwam de centrumverdediger nog tot 28 optredens, maar vorig seizoen moest hij het uiteindelijk met slechts 7 wedstrijden stellen voor hij op huurbasis naar België terugkeerde. Bij Club Brugge was Denswil overigens ook niet altijd basisspeler en speelde hij uiteindelijk vijftien wedstrijden. Zijn contract bij Bologna loopt nog een jaar door, waardoor dit het laatste moment is om nog een enigszins fatsoenlijke transfersom aan hem over te houden.

Er wordt volgens Romano momenteel door Besiktas en Bologna onderhandeld over een vergoeding voor zijn doorlopende contract. De regerend kampioen van Turkije opende vrijdagavond het Süper Lig-seizoen met een 3-0 overwinning op Çaykur Rizespor. Welinton en Domagoj Vida vormden in dat duel het centrale duo in de verdediging van Besiktas, dat verder met Serdar Saatci nog een jonge centrumverdediger in de selectie heeft. Overigens bevestigde Yalçin na afloop van de eerste competitiewedstrijd dat er eveneens wordt gewerkt aan de komst van Batshuayi.

“We zijn momenteel in gesprek om Batshuayi van Chelsea over te nemen. Als er niks verkeerd gaat, verwacht ik dat hij zich volgende week bij de selectie voegt”, zei Yalçin. Chelsea nam de 27-jarige Batshuayi in de zomer van 2016 voor 39 miljoen euro over van Olympique Marseille. Daarna werd de Belgische spits vier keer verhuurd: aan Borussia Dortmund, Valencia en twee periodes bij Crystal Palace. In het afgelopen seizoen speelde hij voor the Eagles twintig wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists. Batshuayi dreigt bij Chelsea in zijn laatste contractjaar terecht te komen en is door de komst van Romelu Lukaku ook verder in de pikorde gedaald.