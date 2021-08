Arsenal blameert zich bij seizoenstart met nederlaag tegen promovendus

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 22:52 • Chris Meijer

Arsenal is op dramatische wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. The Gunners gingen op bezoek bij het gepromoveerde Brentford met 2-0 onderuit, door doelpunten van Sergi Canós en Christian Nørgaard die verdeeld werden over de eerste en tweede helft. Voor Arsenal wachten nu twee loodzware competitiewedstrijden, want over een week komt Chelsea op bezoek in het Emirates Stadium en zes dagen later wacht de uitwedstrijd tegen Manchester City. Brentford viert zijn terugkeer op het hoogste niveau daarentegen met minimaal een dag op de koppositie.

Arsenal begon in de derby tegen promovendus Brentford met aankopen Ben White en Albert Sambi Lokonga in de basiself. Manager Mikel Arteta posteerde Folarin Balogun noodgedwongen in de punt van de aanval, door de afwezigheid van Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang. Bij Brentford zat de van een huurperiode bij Galatasaray teruggekeerde Halil Dervisoglu op de reservebank en hij zag dat zijn ploeg al vroeg in het duel op voorsprong kwam.

Nadat Bryan Mbeumo de paal raakte, kwam Brentford na 22 minuten spelen op voorsprong. Arsenal kreeg de bal niet weg, waardoor Canós in balbezit kwam binnen het strafschopgebied, de ruimte kreeg om het schot te vinden en in de korte hoek raak schoot. Het was het eerste doelpunt van Brentford op het hoogste niveau in 27.110 dagen: de tot dan laatste werd in mei 1947 aangetekend door Len Townsend tegen Sunderland. Na een halfuur spelen meende Arsenal recht te hebben op een strafschop, na een vermeende overtreding op Balogun. Scheidsrechter Michael Oliver wuifde het echter weg.

De eerste grote kans van de tweede helft was voor Emile Smith-Rowe, die in kansrijke positie recht op doelman David Raya schoot. Na een uur spelen besloot Arteta Bukayo Saka binnen de lijnen te brengen. De jonge middenvelder miste een strafschop in de EK-finale en werd daarna racistisch bejegend op social media, maar kende een hartverwarmende entree in het Brentford Community Stadium. Saka betrad onder luid applaus van het Brenford-publiek het veld. Kort daarna was Kieran Tierney dicht bij de gelijkmaker, maar zijn getoucheerde schot ging net langs de verkeerde kant van de paal.

Christian Nørgaard zet Brentford in vuur en vlam! ??

Arsenal al op de eerste speeldag in diepe, diepe problemen.. ??#ZiggoSport #PremierLeague #BREARS pic.twitter.com/NQpSOYK1R9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2021

Aan de andere kant voorkwam Bernd Leno de 2-0, door reddend op te treden na een schot van Mbeumo. Waar Arsenal sterker leek te worden en een mogelijkheid kreeg via Granit Xhaka, verdubbelde Brentford een kwartier voor het einde de marge. Een verre inworp van invaller Mads Bech Sørensen werd door Ivan Toney licht verlengd bij de eerste paal en in de doelmond tegen de touwen gewerkt door Nørgaard. De maker van het tweede doelpunt liet nog een kans onbenut om het nóg erger te maken voor Arsenal. Dat het 2-0 bleef, was voornamelijk te danken aan Brentford-doelman Raya. Hij keerde kort voor het einde op fraaie wijze en inzet van Nicolas Pépé.