Joey Veerman spreekt frustratie uit: ‘Je kan vragen wat je wil, maar...’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 22:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:45

Joey Veerman baalt ervan dat er nog altijd geen duidelijkheid is over zijn transfer. De 22-jarige middenvelder van sc Heerenveen blonk vrijdagavond uit in de openingswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die met veel moeite met 0-1 werd gewonnen. Veerman zei na afloop voor de camera van ESPN dat hij de vraagprijs die Heerenveen voor hem hanteert te hoog vindt. "Je kan vragen wat je wil, maar...", aldus Veerman.

Zoals bekend had Hellas Verona eerder vijf miljoen euro over voor Veerman, terwijl ook Feyenoord en Rangers belangstelling hebben. Heerenveen verlangt tien miljoen euro. "Uiteindelijk gaat dat niet gebeuren", zegt de middenvelder. "Je kan vragen wat je wil, maar... ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat je zoveel waard bent als clubs bieden. Ze hebben de helft geboden van die tien miljoen. Ik denk niet dat je dan kan zeggen dat je voor tien miljoen verkocht kan worden. Of het voor 7,5 miljoen euro moet kunnen? Dat hoop ik, maar dat is allemaal afwachten. Dat weet ik niet."

Veerman is er inmiddels aan gewend om gevraagd te worden naar een mogelijke overstap. "Ja, ik krijg de vraag elke week. Ik kan er voor de rest ook niks op antwoorden. Er is niks rond. Ja, er is interesse, maar voor de rest is het aan Heerenveen om daarop te reageren. Ik heb al heel vaak gezegd dat ik de stap wil maken, dus ik denk dat dat ook wel duidelijk is."

Vrijdag opende Veerman met Heerenveen de Eredivisie met een nipte overwinning bij Go Ahead. De voormalig speler van FC Volendam viel met name in de eerste helft op met uitstekend spel. "Je moet je ruimtes natuurlijk zoeken", aldus Veerman. "Ik denk dat ik tussen de linies wel vaak aanspeelbaar was. Dan gaat het er natuurlijk om om één keer te raken en zoveel mogelijk tijd voor je medespeler te creëren. Ik denk dat ik dat wel goed deed. De eerste helft ging wel vrij prima, ja. Na de 1-0 heb je het gevoel dat je wil doordrukken. We kregen veel kansen, maar uiteindelijk lukte het niet. We hadden wel een paar goede aanvallen, waarbij we er makkelijk doorheen sneden."

Na rust kreeg Heerenveen het een stuk moeilijker. "Ze gingen op een gegeven moment lange ballen spelen. Dan komt het op kopduels aan en strijd en wij gingen zelf ook de lange bal spelen. Dat ligt sowieso niet in mijn spel en ook niet in meerderen van ons. Dan maken we soms ongelofelijke beslissingen. Ik stond drie keer helemaal vrij, maar dan is de keuze gewoon niet goed met de voorzet... De tweede helft was gewoon niet goed genoeg."