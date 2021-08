Bayern begint ‘tijdperk Julian Nagelsmann’ met meeslepend gelijkspel

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 22:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:29

Bayern München heeft het nieuwe seizoen niet kunnen beginnen met een overwinning. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann remiseerde vrijdagavond in de seizoensouverture op bezoek bij Borussia Mönchengladbach: 1-1. In de eerste helft scoorden Alassane Pléa en Robert Lewandowski, waarna beide ploegen kansen kregen om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

In zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Bayern kende Nagelsmann een basisplek toe aan zomeraanwinst Dayot Upamecano, die overkwam van RB Leipzig. Op de rechtsbackpositie viel de keuze op Josip Stanisic, die pas zijn tweede competitieduel voor Bayern speelde. Hij verving de geblesseerde Benjamin Pavard. Bayern kende een teleurstellend begin van het nieuwe seizoen en kwam al binnen tien minuten op achterstand. Op de helft van Bayern kwam Lars Stindl eerder bij de bal dan Upamecano, waardoor hij ploeggenoot Pléa kon bedienen. De spits nam de bal net buiten het strafschopgebied aan en rondde oog in oog met Manuel Neuer af.

Daarna opende Bayern de jacht op de score. Met name Lewandowski zorgde voor dreiging. De competitietopscorer van het afgelopen seizoen vond doelman Yann Sommer op zijn pad na een schot vanaf de rand van het strafschopgebied en na een inzet vanaf de vijfmeterlijn, na een lepe voorzet van Alphonso Davies. Lewandowski bereidde vervolgens ook een dubbele kans voor Stanisic voor, maar de opgestoomde rechtsback stuitte tweemaal op Sommer. Drie minuten voor de pauze zorgde Lewandowski alsnog voor de 1-1, toen hij na een uitdraaiende corner van Joshua Kimmich ontsnapte bij bewaker Nico Elvedi en de bal meteen uit de lucht in de rechterhoek mikte.

Na een uur kon de uitblinkende Sommer zich opnieuw laten gelden, toen hij een schot van Lewandowski keerde met een uitgestoken been. Aan de overzijde had ook collega Neuer een fraaie redding in huis, door een laag schot van Stindl met een uiterste inspanning uit de hoek te tikken. Het bleek het begin van een sterke fase van Mönchengladbach. Dertien minuten voor tijd kwam Marcus Thuram een teenlengte tekort om zijn ploeg op 2-1 te schieten; even daarna ging hij in het strafschopgebied neer na contact met Upamecano, maar een penalty bleef tot ongenoegen van de thuisploeg uit. In de blessuretijd moest Mönchengladbach zich beperken tot verdedigen en miste Kimmich een vrije schietkans vanuit het strafschopgebied. Bayern wacht inmiddels al drie seizoenen op rij op een overwinning in het Borussia-Park.