ADO grijpt gedeelde koppositie door goal van Verheydt en zege in topper

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 22:00 • Chris Meijer • Laatste update: 22:09

ADO Den Haag, Jong AZ en TOP Oss zijn de nieuwe koplopers van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ruud Brood won de topper op bezoek bij FC Volendam met 1-3, mede door een doelpunt van Thomas Verheydt. Jong AZ won in blessuretijd met 1-2 van Helmond Sport, terwijl TOP Oss een knappe 2-1 overwinning boekte op VVV-Venlo. NAC Breda leed tegelijkertijd pijnlijk puntverlies, door een 2-0 voorsprong tegen Telstar uit handen te geven. Ook FC Emmen stelde teleur met een 0-1 nederlaag tegen FC Eindhoven.

FC Volendam - ADO Den Haag 1-3

Het treffen tussen FC Volendam en ADO Den Haag was goed en wel begonnen, of de openingstreffer voor de thuisploeg lag al in het net. Denso Kasius kreeg na vier minuten spelen op de rand van het strafschopgebied de ruimte om uit te halen en schoot raak in de korte hoek. Al kort daarna kantelde de wedstrijd echter volledig. FC Volendam-doelman Filip Stankovic schatte een lange pass van Gregor Breinburg volledig verkeerd in en ontnam Amar Catic vervolgens een scoringskans, waardoor hij met een rode kaart van het veld gestuurd werd. In overtal repareerde ADO al snel de opgelopen schade: met negentien minuten op de klok vond Catic Thomas Verheydt, die beheerst zijn tweede doelpunt van het seizoen binnenschoof. Kort voor rust trok ADO de wedstrijd naar zich toe. Boy Kemper werd bij een hoekschop van Sem Steijn volledig vrijgelaten en kopte raak.

Wat doet Filip Stankovic? De keeper van Volendam houdt Catic vast en krijgt binnen 10 minuten al een rode kaart ?? ?? ESPN #?? #VOLADO pic.twitter.com/J7jFJ1ovcn — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2021

Met een man minder was FC Volendam al vroeg in de tweede helft dicht bij de gelijkmaker. Een inzet van Mike Eerdhuijzen werd echter van de lijn gehaald. ADO ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar een ruimere marge en kreeg daarvoor kansen via Verheydt en Vicente Besuijen. De 1-3 kwam er na ruim een uur spelen alsnog, toen de bal op de stip ging na een overtreding van Eerdhuijzen op Breinburg. Steijn maakte geen fout en bracht ADO daarmee in veilige haven, want Volendam kwam in het restant van het duel niet meer dichterbij.

TOP Oss - VVV-Venlo 2-1

VVV, de nummer zeventien van het afgelopen seizoen in de Eredivisie, kwam na iets meer dan een uur op achterstand door een doelpunt van Justin Mathieu. De aanvaller van TOP mikte de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de benedenhoek en brak de wedstrijd open. In de aantrekkelijke eerste helft ging het spel op en neer. Wassim Essanoussi van VVV zorgde met een poeier tegen de onderkant van de lat voor het gevaarlijkste moment van de eerste helft. Beide ploegen lieten kleinere mogelijkheden liggen om op voorsprong te komen. Door een eigen doelpunt van Jan Lammers leek VVV toch een punt mee te nemen in Oss, maar in de blessuretijd trok TOP de wedstrijd alsnog naar zich toe: invaller Stephen Buyl vormde het eindpunt van een goede aanval, trok zijn shirt uit en zag de hele reservebank het veld op komen.

NAC Breda - Telstar 2-2

NAC Breda stelde in het eigen Rat Verlegh Stadion al snel in de eerste helft orde op zaken. Pjotr Kestens opende na negentien minuten spelen de score op aangeven van Ralf Seuntjens. Seuntjens fungeerde zes minuten later andermaal als aangever, toen hij Odysseus Velanas in stelling bracht op weg naar de 2-0. Voor rust was Thom Haye ook nog zeer dicht bij een treffer, maar zijn vrije trap stuitte via de onderkant van de lat het doel uit. Na rust liet Telstar zich iets meer zien, via onder meer Anwar Bensabouh en invaller Rashaan Fernandes. Gyliano van Velzen bracht Telstar een kwartier voor het einde nog terug in de wedstrijd. De invaller greep uiteindelijk een heldenrol, want hij tekende drie minuten voor het einde ook nog voor de gelijkmaker.

Helmond Sport - Jong AZ 1-2

Helmond Sport nam het initiatief in de eerste helft in handen en dat leverde enkele goede kansen op. Twee keer raakte de thuisploeg de lat, via respectievelijk Boyd Reith en Arno Van Keilegom. Vlak na rust opende Jellert van Landschoot de score namens Helmond, door in het strafschopgebied eerst te kappen en daarna met rechts de verre hoek te vinden: 1-0. Via een kopbal van Fedde de Jong uit een voorzet van Maxim Dekker kwam Jong AZ vlak daarna terug: 1-1. Helmond had de wedstrijd kunnen beslissen toen Dylan Seys naar het gras ging, maar Jelle Goselink miste de penalty die volgde. Zico Buurmeester bezorgde Jong AZ in blessuretijd nog de overwinning.

Jong AZ wint in de allerlaatste minuut van Helmond Sport! Zico Buurmeester scoort na een fenomenale assist van Mohamed Taabouni ??????? pic.twitter.com/qXmJcKWoHx — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2021

Roda JC Kerkrade - Excelsior 1-2

In een aantrekkelijke openingsfase opende Excelsior de score. In de zevende minuut, nadat beide ploegen al een kans hadden gekregen om toe te slaan, kwam Thijs Dallinga via de binnenkant van de paal tot scoren uit een voorzet van Reuven Niemeijer. Het antwoord van Roda JC volgde gauw: een uithaal van Patrick Pflücke belandde op de lat. Halverwege de eerste helft verdubbelde Excelsior echter de marge. Na een mislukte corner brachten de bezoekers de bal opnieuw voor en op de rand van het strafschopgebied kopte Redouan El Yaakoubi prompt binnen. Zeven minuten na tijd liet Niemeijer een serieuze kans op de 0-3 liggen. Zeven minuten voor tijd in de tweede helft, even na gemiste kansen van Dylan Vente en Mart Remans, vond Roda JC de aansluiting: debutant Xian Emmers zorgde voor de 1-2, maar daar bleef het bij.

FC Emmen - FC Eindhoven 0-1

De beginfase van het duel aan de Oude Meerdijk verliep uitermate vermakelijk. Aan beide kanten vielen de nodige mogelijkheden te noteren: Thomas Dahlhaus kreeg namens FC Eindhoven een kans in de schoot geworpen, terwijl Jeredy Hilterman zich meerdere keren voor FC Emmen in het vijandelijke strafschopgebied liet zien. Het restant van de eerste helft verliep echter minder spectaculair en de volgende grote kans viel pas kort na rust te noteren, toen een schot van Joey Sleegers over ging. Er volgde een fase met kansen over en weer: voor Mitch Apau en Peter van Ooijen namens FC Emmen, voor Dave de Meij en Mawouna Amevor namens FC Eindhoven. Uiteindelijk bezorgde Dahlhaus FC Eindhoven in de slotfase de overwinning: de aanvaller zag zijn schot via een tegenstander achter doelman Michael Brouwer. Door een rode kaart voor Jeff Hardeveld besloot FC Emmen het duel uiteindelijk nog met tien man.

MVV Maastricht - De Graafschap 1-3

De eerste grote kans van het duel in Maastricht was voor Allan Delferrière namens MVV, maar het waren de bezoekers die na dertien minuten spelen op voorsprong kwamen. Elmo Lieftink kon op de rand van het strafschopgebied uithalen en doelman Thijmen Nijhuis kon de bal niet goed verwerken, waardoor Joey Konings de ruimte kreeg om de rebound om te zetten in een doelpunt. Sven Blummel vuurde met een fraaie volley tien minuten later de gelijkmaker op het scorebord, die daar overigens niet al te lang bleef staan. Danny Verbeek slalomde langs de defensie van MVV en vond Giovanni Korte, die De Graafschap al snel weer op voorsprong bracht.

Aanvoerder Sven Blummel scoort namens MVV met een heerlijke volley ?? ?? ESPN #?? #MVVGRA pic.twitter.com/SsOGLQpQM5 — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2021

De Graafschap liet via Verbeek, Jonathan Opoku, Danzell Gravenberch en Roland Baas na om al snel in de tweede helft op een veilige marge te komen. Uiteindelijk mocht MVV een kwartier voor tijd hopen op een puntje, tot Delferrière Opoku vloerde in het strafschopgebied en daarvoor met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Opoku schoot zelf vanaf elf meter de 1-3 tegen de touwen. Julian Lelieveld had namens de bezoekers nog het slotakkoord kunnen verzorgen, maar de vleugelverdediger schoot in kansrijke positie over.

Almere City - Jong FC Utrecht 1-1

Voor de aftrap werd er in het Yanmar Stadion op indrukwekkende wijze stilgestaan bij het overlijden van Jergé Hoefdraad. Al vroeg in het duel kwam Almere City op voorsprong. Lance Duijvestijn gaf de bal mee aan Ilias Alhaft, die het leer overtuigend tegen het net schoot. Duijvestijn liet vervolgens een driedubbele kans liggen om de marge nog voor rust te verdubbelen, terwijl Mohamed Mallahi namens Jong FC Utrecht een gevaarlijk schot afleverde. Mellahi verzorgde ook de eerste kans van de tweede helft, waarna Almere City nadrukkelijk zocht naar de 2-0. Maarten Pouwels en Jonas Arweiler lieten echter na om de marge uit te bouwen en de thuisploeg kreeg in de slotfase de deksel op de neus. Mees Rijks bezorgde Jong Utrecht nog een punt in Almere.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 ADO Den Haag 2 2 0 0 4 6 2 Jong AZ 2 2 0 0 2 6 3 TOP Oss 2 2 0 0 2 6 4 FC Eindhoven 2 1 1 0 1 4 5 Roda JC Kerkrade 2 1 0 1 2 3 6 Excelsior 2 1 0 1 0 3 7 De Graafschap 2 1 0 1 -1 3 8 MVV Maastricht 2 1 0 1 -1 3 9 FC Den Bosch 1 1 0 0 2 3 10 NAC Breda 2 0 2 0 0 2 11 Telstar 2 0 2 0 0 2 12 VVV-Venlo 2 0 1 1 -1 1 13 Almere City FC 2 0 1 1 -1 1 14 FC Emmen 2 0 1 1 -1 1 15 Jong FC Utrecht 2 0 1 1 -1 1 16 FC Volendam 2 0 1 1 -2 1 17 Jong PSV 1 0 1 0 0 1 18 FC Dordrecht 1 0 1 0 0 1 19 Helmond Sport 2 0 0 2 -3 0 20 Jong Ajax 1 0 0 1 0 0