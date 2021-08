Alleen Joey Veerman weet te overtuigen bij moeizaam winnend Heerenveen

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 21:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

SC Heerenveen heeft het seizoen in de Eredivisie vrijdagavond geopend met een benauwde zege op bezoek bij Go Ahead Eagles. De ploeg van Johnny Jansen kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong via een gelukkige treffer van Tibor Halilovic. In de tweede helft kwam Go Ahead Eagles dicht bij de gelijkmaker, maar Heerenveen hield het doel met veel moeite schoon: 1-0.

Al in de zevende minuut viel het eerste doelpunt van het seizoen. Halilovic probeerde het van een meter of achttien en zag zijn schot een merkwaardige boog krijgen via het been van Boyd Lucassen. De bal viel buiten bereik van Warner Hahn binnen. Lucassen kreeg vlak daarna een goede kans namens Go Ahead, maar Erwin Mulder bracht redding. Aan de overzijde zag Henk Veerman zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied net over de kruising suizen.

Heerenveen was daarna sterker, voornamelijk aangevoerd door uitblinker Joey Veerman. Arjen van der Heide dook gevaarlijk op aan de linkerflank, maar wist niet door te breken. Een dreigende vrije trap van Ibrahim Dresevic werd uit de hoek getikt door Hahn. Veerman bediende daarna Van der Heide, die ditmaal net over mikte. Ook Go Ahead werd nog eenmaal gevaarlijk in de eerste helft, maar Mulder kon de kopbal van Martijn Berden pakken.

Na rust dacht Halilovic de score van dichtbij te vergroten voor Heerenveen, maar Hahn bracht met een katachtige reflex redding. Daarna nam Go Ahead het initiatief over en kwamen er ook kansen voor de Deventenaren. Marc Cardona zette Giannis Botos vrij voor Mulder, die redding kon brengen. Vlak daarna raakte Cardona met een kiezelhard schot de lat. Heerenveen bleef onder druk en in blessuretijd was er een kans voor Jacob Mulenga, die met een halve omhaal net over mikte.