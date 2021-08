‘Stevig bod’ bij PSV lijkt in het water te vallen door zware blessure

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 21:28 • Laatste update: 22:51

Shurandy Sambo lijkt afgelopen week op het eerste oog een zware knieblessure te hebben opgelopen, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. Er wordt gevreesd dat de negentienjarige vleugelverdediger zijn voorste kruisband heeft afgescheurd, een blessure waarvoor een revalidatie van zes tot negen maanden wacht. De zware knieblessure komt op een moment dat Sambo net een besluit over zijn nabije toekomst had moeten nemen.

Sambo ligt bij PSV nog vast tot medio 2022 en de Eindhovenaren willen hem graag voor twee of drie jaar langer aan zich binden. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de vleugelverdediger ‘genegen was’ daarop in te gaan, al bestond er nadrukkelijke belangstelling van Sassuolo. De Serie A-club was volgens de krant van plan om zich zaterdag met een in de woorden van het Eindhovens Dagblad ‘stevig bod’ te gaan melden bij PSV. Sassuolo had één miljoen euro willen betalen voor het nog tot medio 2022 lopende contract van Sambo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sassuolo heeft de zaak door de blessure van Sambo echter ‘on hold’ gezet en wacht het medisch onderzoek af. Mocht Sambo inderdaad zes tot negen maanden uit de roulatie zal zijn, zal hij opnieuw zijn opties moeten bekijken. De jeugdinternational voorspelde vorige maand dat de kansen op speeltijd bij PSV voor hem zouden toenemen door het vertrek van Denzel Dumfries. In een interview met ESPN werd Sambo gevraagd of hij 'een beetje hetzelfde type' is als Dumfries. "Wel gewoon opkomend", antwoordde de jongeling. "Ik probeer daar met techniek wel meer aan toe te voegen. Zeker het loopvermogen probeer ik wel van hem te leren."

Sambo maakte in de laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal. Hij mocht op bezoek bij FC Utrecht (1-1) veertien minuten voor tijd invallen. In de Keuken Kampioen Divisie speelde Sambo vorig seizoen 35 wedstrijden voor Jong PSV, waarin hij zes doelpunten maakte en vijf assists gaf. PSV maakte vorige week vrijdag bekend dat de rechtsback mee mag trainen bij de A-selectie van Roger Schmidt.