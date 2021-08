Besiktas begint mede dankzij 38-jarige Atiba Hutchinson uitstekend

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 21:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:47

Besiktas is vrijdag uitstekend begonnen aan het seizoen in de Süper Lig. De regerend landskampioen maakte in het eigen Vodafone Park geen fout tegen Rizespor, de nummer dertien van het afgelopen seizoen in Turkije. Een belangrijke rol was weggelegd voor Atiba Hutchinson: de inmiddels 38-jarige voormalig PSV'er tekende voor het tweede doelpunt. Het werd uiteindelijk 3-0.

In de openingsfase kwam Besiktas goed weg, toen Alper Potuk over de linkerflank doorbrak, maar Fabrice N'Sakala zijn lage voorzet kon opruimen. In de negende minuut sloeg de thuisploeg toe. Kenan Karaman zette vanaf rechts laag voor, waarna Georges-Kevin N'Koudou met een slimme aanname zijn tegenstander te kijk zette. De spits van Besiktas schoot de bal vanuit een lastige hoek hard en hoog binnen: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rachid Ghezzal, die onlangs definitief werd overgenomen van Leicester City, had verderop in de eerste helft het tweede doelpunt van Besiktas op de schoen. Ghezzal draaide de bal gevaarlijk richting de verre hoek, maar raakte het hoofd van Damjan Dokovic. Zeven minuten na rust verdubbelde Besiktas alsnog zijn voorsprong. Valentin Rosier werd op de rechterflank in alle vrijheid bereikt, waarna de lage voorzet van de vleugelverdediger met moeite gecontroleerd werd door Atiba Hutchinson. De ervaren middenvelder drukte van dichtbij af: 2-0. In blessuretijd vergrootte Besiktas zijn voorsprong. Een schot van Gokhan Tore werd nog gekeerd, maar in de rebound sloeg Cyle Larin toe: 3-0.