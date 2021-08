‘Het zou heel gek zijn als Ajax Christian Eriksen gaat halen’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 20:26

Mike Verweij zou het met het oog op de arbitragezaak tussen Ajax en de familie van Abdelhak Nouri vreemd vinden als Ajax Christian Eriksen deze zomer terughaalt naar Amsterdam. De aanvallende middenvelder van Internazionale werd getroffen door een hartstilstand in de eerste EK-wedstrijd van Denemarken tegen Finland. Hij kreeg vervolgens een ICD, een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen. Daarmee mag hij in principe niet uitkomen in de Serie A. Eriksen werd de afgelopen tijd gelinkt aan Ajax, al ontkrachtte Verweij eerder al dat een terugkeer momenteel aan de orde is.

“Die werd heel nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax”, zo begint Verweij in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf, over de 29-jarige Eriksen, die eerder tussen 2009 en 2013 voor Ajax speelde. “Het kan zijn dat het op een gegeven moment nog gaat spelen. Maar het zou heel gek zijn als Ajax Christian Eriksen gaat halen. Hoe zeer ik het Ajax of hem ook zou gunnen, want hij is een geweldige voetballer. Er komt een arbitragezaak tussen de familie Nouri en Ajax, omdat zij er niet uitkomen over de vergoeding.”

“Ajax betoogt dat hij de top nooit meer zou halen, ook al was hij goed behandeld op het veld. Dan komen ze ook met voorbeelden als Kyle Ebecilio en Evander Sno”, gaat Verweij verder. In januari werd duidelijk dat de familie Nouri een arbitragezaak tegen Ajax zou aanspannen, omdat er geen akkoord kon worden gevonden over de hoogte van de schadevergoeding. Ajax heeft erkend dat de behandeling die Nouri kreeg op het veld in het Oostenrijkse Mayrhofen tekortschoot en nam de aansprakelijkheid op zich, maar tot een schadevergoedingsregeling kwamen beide partijen daarna niet. “Maar ja, dan is het gek als je Eriksen gaat halen en het dus wél blijkt te kunnen. Want dan sla je de bodem onder jouw arbitragezaak vandaan.”

“Wie geeft hem de kans? Want als je hem binnenhaalt, is de vraag hoe lang het gaat duren”, zo haakt Valentijn Driessen in over Eriksen. “Je moet er misschien nog voor betalen. Breng je hem langzaam of snel? Die jongen is ook niet de allerjongste meer. Gevoelsmatig zeg je: doen. Een bepaalde sociale functie naar iemand die je zelf hebt opgeleid. Hij komt weliswaar uit Denemarken, maar heeft een mooie transfersom opgeleverd en is een geweldig uithangbord voor de club. Sportief en zakelijk zou ik er mijn vraagtekens bij plaatsen.”