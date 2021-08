Ook PSV - Feyenoord wordt gespeeld in onvolledig gevuld stadion

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 19:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:33

De stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie blijven zeker tot 20 september voor maximaal twee derde gevuld, zo maakt demissionair minister-president Mark Rutte bekend op de coronapersconferentie. Aanvankelijk gold de beperkende maatregel voor publiek in het betaald voetbal tot 1 september, maar het demissionair kabinet acht het noodzakelijk om dat met drie weken te verlengen.

Deze zomer leek het er oorspronkelijk zelfs op dat de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie met volle stadions aan het seizoen zouden mogen beginnen, maar het kabinet gooide begin augustus al roet in het eten. De verlenging van die maatregel houdt in dat zeker de eerste vijf speelronden in de Eredivisie en de eerste zes ronden in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld worden met maximaal 67 procent van de bezetting. Dat houdt in dat bijvoorbeeld PSV - Feyenoord, de eerste clash tussen de klassieke top drie, op zondag 19 september gespeeld wordt in een deels leeg Philips Stadion.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In principe is de bedoeling om vanaf 20 september de beperkingen los te laten: dan kunnen voetbalwedstrijden met volledige capaciteit afgewerkt worden. Daarover neemt het demissionair kabinet op vrijdag 17 september een definitief besluit, afhankelijk van de besmettingscijfers van dat moment. Bij wedstrijden in het betaald voetbal moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen tonen aan de hand van een volledige vaccinatie, een geldig herstelbewijs of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

Verder maakte Rutte bekend de voetbalclubs aan te sporen om het publiek beter te spreiden over het stadion. Bijvoorbeeld in het voorronde Conference League-duel van Feyenoord tegen FC Luzern (3-0) viel op dat er compleet lege vakken waren in De Kuip. "Het is natuurlijk verstandig dat de clubs hun publiek een beetje verspreiden over de stadions", zei Rutte. "Het lijkt me dat als je een deel van het stadion afsluit, dat dan ook de capaciteit van het stadion daalt."