Mauricio Pochettino schept duidelijkheid over debuut van Messi bij PSG

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 19:07 • Chris Meijer

Het debuut van Lionel Messi in het shirt van Paris Saint-Germain zal nog even op zich laten wachten. Le Parisien schrijft dat de 34-jarige aanvaller de wedstrijden tegen Strasbourg (komende zaterdag) en Stade Brest (volgende week vrijdag) sowieso aan zich voorbij zal laten gaan en pas op zijn vroegst voor de uitwedstrijd tegen Stade Reims op 29 augustus tot de wedstrijdselectie zou behoren. Trainer Mauricio Pochettino zegt dat hij pas een beroep zal doen op Messi wanneer de Argentijn ‘topfit’ is.

“Vandaag (vrijdag, red.) heeft hij pas voor de tweede keer getraind sinds de finale van de Copa América. We willen hem stap voor stap brengen. Het belangrijkste is dat hij zich steeds beter gaat voelen. Als hij topfit is, kan hij zijn debuut maken”, vertelt Pochettino vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Strasbourg. “Iedereen heeft gezien dat Leo in de afgelopen dagen een geweldige ontvangst heeft gekregen. Hij is een speciale jongen en wij zijn een staf die goed naar zijn spelers luistert, dus we gaan met hem praten om te zien wat hij nodig heeft en wanneer hij er klaar voor is.”

“Ik heb altijd van hem genoten. Iedereen kent de rivaliteit tussen Espanyol en Barcelona”, zo wijst Pochettino op zijn verleden bij Espanyol, de stadgenoot van Barcelona. “Maar ik heb altijd van hem genoten. We hebben ook een gezamenlijke achtergrond bij Newell’s Old Boys. We gaan beetje bij beetje kijken wat voor tactisch systeem we moeten gebruiken om Messi, Neymar en Kylian Mbappé samen te laten spelen. Er zijn verschillende mogelijkheden waar we nu over nadenken.”

Pochettino kreeg tevens de vraag of de komst van Messi Mbappé bij PSG kan houden. De aanvaller is in het bezit van een in 2022 aflopend contract en wordt nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Real Madrid. “Ik ben de trainer van PSG en wil de beste spelers hebben, zoals iedere trainer. We hebben een enorm gebalanceerd elftal. De komst van Messi heeft iets teweeggebracht dat iedereen kan voelen. Mbappé is ook een van de beste spelers ter wereld en we moeten zorgen dat al deze talenten in dienst van het collectief willen spelen, zodat we iets belangrijks kunnen neerzetten. We moeten van deze topspelers een team zien te maken.”