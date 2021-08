‘Ik hoop dat Madueke een aantal héle slechte wedstrijden gaat spelen’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 18:40 • Chris Meijer

Hans Kraay junior is bang dat Noni Madueke in de laatste weken van de transferwindow nog weggekaapt gaat worden bij PSV. De analist hoopt daarom dat de negentienjarige vleugelaanvaller ‘een aantal héle slechte wedstrijden gaat spelen’. Madueke was dit seizoen voorlopig in vijf officiële wedstrijden goed voor vier doelpunten en één assist en werd eerder al gelinkt aan verschillende Premier League-clubs.

“Madueke is verschrikkelijk in vorm als een soort hangende rechtsbuiten”, stelt Kraay in het radioprogramma Veronica Inside. “Ik hoop dat Madueke een aantal héle slechte wedstrijden gaat spelen, want de transfermarkt is nog open. Ik hoop dat hij de komende drie wedstrijden geen bal raakt en dat we daarna nog even met z’n allen van hem kunnen genieten. Want hij is zó op stoom, zó goed in de Johan Cruijff Schaal, tegen Galatasaray en tegen FC Midtjylland.”

“Ik hoorde de analisten ook zeggen dat hij na drie wedstrijden niet ineens veertig miljoen euro waard is. Maar ja, als het geld eenmaal gaat rollen…”, vervolgt de analist. Kraay is bijzonder te spreken over de seizoenstart van PSV, dat in de voorronde van de Champions League al afrekende met Galatasaray en FC Midtjylland en ten koste van Ajax de Johan Cruijff Schaal won. “Ik moet zeggen: we hebben best kritiek gehad op Roger Schmidt, die vollgasfussball zou gaan spelen met veel druk, halve tienen, hele tienen. Op een gegeven moment snapte niemand er wat van en ik heb het vollgasfussball eerlijk gezegd ook niet gezien.”

“Maar nu zien we dat hij zijn beste spelers in een normaal systeem tot hun recht laten komen. Mario Götze, het wonderkind uit Duitsland, speelt gewoon als aanvallende middenvelder. Zahavi is gewoon een nummer negen”, zo analyseert Kraay. Hij voorspelt dat er een spannende titelstrijd tussen Ajax en PSV zal ontstaan in het komende Eredivisie-seizoen. “Het wordt een nek-aan-nekrace. Die zestien punten die Ajax vorig seizoen voor stond, dat gaat nu never nooit gebeuren.”