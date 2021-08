Arsenal sluit binnenlandse deal over transfer van 29 miljoen euro

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 17:57 • Chris Meijer

Joe Willock heeft Arsenal definitief verlaten voor Newcastle United, zo maken beide clubs via de officiële kanalen wereldkundig. De 21-jarige middenvelder bracht het afgelopen halfjaar al op huurbasis door bij the Magpies en is nu dus definitief overgenomen, waardoor hij zijn handtekening heeft gezet onder een meerjarig contract. Verschillende media melden dat er 29 miljoen euro is gemoeid met de overstap van Willock.

Willock beleefde vorig seizoen een uitermate succesvolle huurperiode bij Newcastle United. De middenvelder speelde totaal veertien wedstrijden, waarvan elf als basisspeler en waarin hij goed was voor maar liefst acht doelpunten. “Ik ben heel blij om terug te zijn”, zo laat Willock weten op de officiële website van zijn nieuwe werkgever. “Het is natuurlijk een grote stap om Arsenal te verlaten, ik wil iedereen bij de club bedanken voor hun steun in de afgelopen jaren. Dit is de juiste stap op het juiste moment voor mij.”

De jeugdinternational voor Engeland doorliep de jeugdopleiding van the Gunners en kwam uiteindelijk tot 78 optredens in de hoofdmacht, maar kwam nu niet echt in de plannen van manager Mikel Arteta voor. Ondanks een nog tot medio 2023 lopend contract heeft Arsenal daarom meegewerkt aan het vertrek van Willock. De middenvelder gaat bij Newcastle United met rugnummer 28 spelen en is komende zondag nog niet van de partij als the Magpies het seizoen openen met een thuiswedstrijd tegen West Ham United.