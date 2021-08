Zestien jaar na GOAL!: Santiago Muñoz trekt écht naar Newcastle United

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 17:42 • Chris Meijer

Newcastle United staat op het punt om Santiago Muñoz binnen te halen, zo melden verschillende Mexicaanse media. De transfer roept op social media de nodige reacties op, omdat de naderende transfer van de achttienjarige spits verbazingwekkend veel gelijkenissen vertoont met de film GOAL! uit 2005. De filmklassieker gaat over de fictieve personage Santiago Munez, die vanuit Mexico de overstap naar Newcastle United maakt.

Het eerste deel van GOAL! verscheen in 2005, waarna in 2007 deel twee en in 2009 deel drie volgden. De door de FIFA ondersteunde film gaat over Munez, die als illegale Mexicaanse immigrant in Los Angeles ontdekt wordt een voormalig Newcastle United-speler. Hij werkt succesvol een stage af, maakt de overstap naar Engeland en breekt na een lastige start door in de hoofdmacht van the Magpies. Zestien jaar nadat de film werd uitgebracht, lijkt het script zich in de realiteit te gaan afspelen.

De Mexicaanse tak van ESPN meldt dat Newcastle United een akkoord bereikt heeft met Santos Laguna over de komst van Muñoz. De transfer moet in de komende uren wereldkundig gemaakt worden. Er wordt gemeld dat Newcastle United de jonge spits voor een seizoen gaat huren, met een optie tot koop. Newcastle United flirtte in februari al met Muñoz, door een tweet van Santos Laguna te delen waarin werd aangekondigd dat de spits voor het eerst een basisplaats had in de Mexicaanse competitie.

Muñoz werd geboren in El Paso, dat dicht bij de Mexicaanse grens in het zuiden van de Verenigde Staten ligt. De spits heeft echter de Mexicaanse nationaliteit en speelde in verschillende jeugdelftallen van Mexico. Muñoz brak in het afgelopen jaar door in het eerste elftal van Santos Laguna, voor wie hij in negentien wedstrijden goed was voor drie doelpunten en drie assists. Doordat zijn contract nu over een jaar afliep en hij weigerde die verbintenis te verlengen, werd hij door de Mexicaanse club richting de uitgang gedwongen. Mocht hij inderdaad verhuurd worden, ligt het voor de hand dat hij zijn contract bij Santos Laguna toch zal verlengen.