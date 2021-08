Twee Nederlanders in top tien van beste middenvelders Champions League

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 17:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:13

De UEFA heeft vrijdag bekendgemaakt welke twaalf spelers kans maken op een Champions League-award. Voor de awards voor beste doelman, verdediger, middenvelder en aanvaller van het afgelopen seizoen zijn nog drie kanshebbers. Middenvelder Kevin De Bruyne en aanvaller Robert Lewandowski kunnen hun titel prolongeren. De prijzen voor beste keeper en beste verdediger zullen naar een andere speler gaan dan vorig seizoen.

Vorig jaar domineerde Bayern München de awardceremonie na het winnen van de Champions League: de beste keeper, verdediger en aanvaller kwamen uit München. Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) en Édouard Mendy (Chelsea) maken nu kans om Manuel Neuer op te volgen als beste doelman. Joshua Kimmich kan worden afgelost door César Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City) of Antonio Rüdiger (Chelsea).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Bruyne is opnieuw genomineerd voor de titel van beste middenvelder. De spelmaker van Manchester City strijdt met twee spelers van Champions League-winnaar Chelsea om die eretitel: Jorginho en N'Golo Kanté. Alleen voor de prijs van beste aanvaller levert Chelsea geen genomineerd. Die award zal gaan naar Lewandowski, Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) of Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain). Met tien doelpunten werd Haaland topscorer van het toernooi.

Er zijn geen Nederlanders genomineerd, maar Frenkie de Jong (zesde) en Georginio Wijnaldum (negende) maken wel deel uit van de top tien van beste middenvelders in het afgelopen Champions League-seizoen. Opvallend is verder dat Kai Havertz van Chelsea in de top tien van middenvelders én aanvallers staat. Bij de vrouwen maakt wel een Nederlander kans op een eretrofee: Lieke Martens (Barcelona) strijdt met haar twee ploeggenoten Caroline Graham Hansen en Jennifer Hermoso om de prijs van beste aanvaller, nadat Barcelona het toernooi won.

De prijzen worden uitgereikt sinds het seizoen 2016/17. De jury bestaat uit de trainers van de 32 clubs die deelnamen aan de groepsfase, plus een sportjournalist uit ieder van de 55 lidstaten van de UEFA. Juryleden stelden per positie een top drie samen; hun nummer één kreeg vijf punten, de nummer twee kreeg drie punten en de nummer drie kreeg één punt. De UEFA heeft per positie de top tien bekendgemaakt en houdt de scores voor de spelers uit de top drie geheim tot de ceremonie tijdens de loting voor de groepsfase op 26 augustus in Istanbul.

Kanshebbers Champions League-awards