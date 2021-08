Tuchel komt met ‘heel goed nieuws’ over schouderblessure Ziyech

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 16:11 • Mart Oude Nijeweeme

Het heeft er alle schijn van dat Hakim Ziyech niet onder het mes hoeft voor de schouderblessure die hij deze week opliep. De middenvelder annex aanvaller van Chelsea moest zich in de strijd om de Europese Super Cup tegen Villarreal noodgedwongen laten wisselen na een vervelende botsing, maar lijkt er ogenschijnlijk goed vanaf te zijn gekomen, zo heeft Thomas Tuchel vrijdag gezegd tijdens de persconferentie. De Duitse manager verwacht Ziyech niet heel lang kwijt te zijn.

Het ging mis voor Ziyech in de 39ste minuut bij een kopduel met Juan Foyth, waarbij de voormalig Ajacied zijn arm of schouder ongelukkig leek te verdraaien. Na een behandeling door de medische staf bleek dat Ziyech niet verder kon. De aanwezige brancard was niet nodig, daar de voormalig Ajacied zelfstandig lopend van het veld kon. Wel hield hij daarbij zijn rechterarm gebogen tegen zijn lichaam. Ook had hij een van pijn vertrokken gezicht. "Als je een speler er in de eerste helft uit moet halen, is het serieus. Heel erg ongelukkig, want hij was de meest beslissende speler in de laatste wedstrijd", gaf Tuchel na de wedstrijd te kennen.

Twee dagen later lijkt de schade mee te vallen, daar Tuchel verwacht dat Ziyech niet onder het mes hoeft. "De wedstrijd tegen Crystal Palace gaat hij zeker missen", doelt Tuchel op de openingswedstrijd van het seizoen zaterdag. "De blessure zal met zorg worden behandeld. Op dit moment is de situatie zo dat we geen operatie nodig hebben. Dat zou heel, heel goed nieuws betekenen. We hopen dat het herstel zo doorzet en dat hij de komende twee weken weer op het veld kan staan. We kunnen niks beloven, maar dat is wat we hopen. Fysiek gezien had de finale niet slechter kunnen uitpakken, aangezien ook N'Golo Kanté van het veld moest."

Los van de blessures van Ziyech en Kanté stond Tuchel ook stil bij de komst van Romelu Lukaku. Chelsea betaalt naar verluidt een bedrag van rond de 115 miljoen euro, waarmee de spits de duurste aankoop ooit wordt in de clubgeschiedenis van Chelsea. "Er ligt nu meer druk om kampioen te worden, maar dat geldt ook voor Manchester City. Zij versterken zich ook continu. Iedereen doet hetzelfde. Maar het brengen van kwaliteit, mentaliteit en persoonlijkheid is altijd welkom en ik voel niet dat het de druk op mij verhoogt. Het maakt het leven als coach spannender, omdat we geloven dat dit een sterke aanvulling is op de groep."