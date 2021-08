Koeman gaat voor het eerst uitgebreid in op vertrek Lionel Messi

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 15:47 • Mart Oude Nijeweeme

Ronald Koeman heeft tegenover ESPN voor het eerst uitgebreid gereageerd op het vertrek van Lionel Messi. De oefenmeester verwacht meer van zijn huidige selectie, nu hij deze week definitief afscheid heeft moeten nemen van Messi. De Argentijnse ster tekende voor twee jaar bij Paris Saint-Germain en zorgde daarmee voor een rouwstemming in Barcelona. Koeman stond aan de vooravond van een nieuw seizoen in LaLiga uitgebreid stil bij het vertrek van Messi en had meteen een boodschap aan de spelers die wél bleven.

Het was voor het eerst dat Koeman uitgebreid reageerde op het vertrek van Messi. "Ik denk dat het vertrek van Messi voor iedereen moeilijk was, want we hebben het niet zomaar over een speler", aldus Koeman. "We hebben het over Leo Messi, de beste speler ter wereld sinds vele jaren. We waren allemaal teleurgesteld, maar we weten ook dat we door moeten, hoe complex de situatie ook is. Hopelijk krijgen we spelers als Ansu Fati en Coutinho snel terug, dan hebben we nog steeds een sterk team. We zullen harder moeten werken en meer moeten doen om te bereiken wat mensen van ons verwachten."

Messi kwam afgelopen seizoen in LaLiga tot dertig treffers. In de Champions League scoorde hij vijf keer, terwijl de aanvaller in de strijd om de Copa del Rey drie keer het net vond. "Natuurlijk zullen we meer moeite hebben om doelpunten te maken", erkent Koeman. "Nu moeten andere spelers opstaan om de volgende stap te zetten. Nu gaat het meer om het team dan om de individuen. We moeten wel begrijpen dat er altijd een einde komt aan het tijdperk van een speler. Je moet het boek kunnen sluiten, aangezien we ons moeten focussen op het nieuwe seizoen. We hebben heel veel spelers met een grote toekomst. Het is goed om ons daar op te richten en niet op wat er gebeurd is."

Koeman gaf toe op de hoogte te zijn van alle onderhandelingen tussen de club en Messi. "Ik wist dat het een moeilijke situatie was tussen de club, Messi en LaLiga om de speler bij de club te houden, hoewel ik alsnog verrast was door de dag en het moment waarop ik te horen kreeg dat hij zou vertrekken. Ik wist dat de economische situatie van de club het moeilijk zou maken." Ondanks het vertrek van Messi verandert er niets aan de doelstellingen van Barcelona. "Clubs als Barcelona kunnen geen seizoen hebben zonder prijzen. We gaan voor het kampioenschap en een lang verblijf in de Champions League."