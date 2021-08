Feyenoord gaat zich opnieuw melden bij KNVB na afgewezen verzoek

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 15:11 • Dominic Mostert

De KNVB wees een verzoek van Feyenoord af om de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (zondag 22 augustus) te verplaatsen, maar de club zal binnenkort een nieuw verzoek indienen omtrent de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van zondag 29 augustus. Arne Slot, de trainer van Feyenoord, vertelt vrijdagmiddag op de persconferentie voor het duel met Willem II dat er wordt gewerkt aan een verzoek om het duel met Utrecht later te laten plaatsvinden.

De KNVB maakte vrijdagochtend bekend dat Vitesse op zondag 22 augustus, drie dagen na de eerste ontmoeting met Anderlecht in de play-offronde van de Conference League, later mag aantreden tegen Willem II: het aanvangstijdstip is verzet van 14.30 uur naar 16.45 uur. Feyenoord zal drie dagen na het thuisduel met IF Elfsborg echter wel om 14.30 uur aantreden tegen Go Ahead. "Vanwege de verdeling van de livewedstrijden kunnen niet beide wedstrijden worden verplaatst. Omdat Vitesse in tegenstelling tot Feyenoord voorafgaand aan het speelweekend een Europese uitwedstrijd speelt, wordt alleen Vitesse - Willem II verzet naar een later tijdstip", aldus de KNVB.

Feyenoord speelt op donderdag 26 augustus uit tegen Elfsborg en treedt volgens de huidige planning op zondag 29 augustus om 12.15 uur aan tegen FC Utrecht. Slot zou het 'heel logisch' vinden om die wedstrijd later te spelen. "Die vraag gaan wij ook stellen. Op donderdagavond uit in Elfsborg spelen en op zondag alweer om 12.15 uur spelen, is niet iets wat we met elkaar hebben afgesproken. Andere mensen binnen Feyenoord zijn ermee bezig en ik kan nu nog niet vertellen wat daar de uitkomst van is. Het is een wens van ons en van elke club; je wilt dan graag naar 16.45 uur, zoals dat ook voor Vitesse wordt geregeld volgende week. Dat is denk ik volstrekt logisch."

Slot wordt ook gevraagd naar de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende WK-kwalificatieduels. Louis van Gaal nam met Justin Bijlow, Tyrell Malacia en Guus Til drie Feyenoorders op. "Dat is heel mooi voor die jongens. En uiteindelijk zegt het ook iets over hoe we de laatste wedstrijden gespeeld hebben", zegt Slot, die specifiek gevraagd wordt of Malacia zijn debuut in de voorselectie kan aangrijpen als handvat om zich nog meer te ontwikkelen. "Ik denk dat het altijd goed is. Zelfvertrouwen is iets heel belangrijks in het voetbal. Als je in wedstrijden de bevestiging krijgt dat je goed speelt en ook nog eens de bevestiging krijgt dat de huidige bondscoach jou bij de beste 25 spelers van Nederland vindt horen, is dat alle reden om veel zelfvertrouwen te krijgen. Ik hoop en verwacht dat het voor hem ook een reden is om de komende weken en maanden nog meer uit zichzelf te halen."