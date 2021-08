Zaakwaarnemer biedt Tagliafico te huur aan

Na het misgrijpen van Aaron Ramsdale hoopt Arsenal in Neto alsnog een nieuwe reservedoelman aan te trekken achter Bernd Leno. De doelman van Barcelona wordt gezien als een goede optie voor de korte termijn. (The Guardian)

Julian Nagelsmann heeft bij de directie van Bayern München aangedrongen op de komst van nieuwe spelers. De oefenmeester is niet tevreden over de krapte van de selectie en heeft intern de druk flink opgevoerd. (BILD)

De verdediger van Ajax, die beschikt over een Italiaans paspoort, wordt met zijn jaarsalaris van twee miljoen euro gezien als een aantrekkelijke optie.

Bayer Leverkusen is serieus van plan om Thilo Kehrer naar de Bundesliga te halen. De verdediger van Paris Saint-Germain, die zowel centraal als op de rechtervleugel inzetbaar is, heeft nog een contract tot medio 2023. (L'Équipe)

Alanyaspor is begonnen met de onderhandelingen om Leroy Fer over te nemen van Feyenoord. Met de komst van Fer moet de weg worden vrijgemaakt voor Emmanouil Siopis, die wordt begeerd door Trabzonspor. (Fanatik)