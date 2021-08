Schmidt lacht: ‘Misschien word ik straks verrast door de komst van Insigne’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 14:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:21

Roger Schmidt wenst Denzel Dumfries het beste bij Internazionale. De trainer van PSV zegt vrijdagmiddag op de persconferentie voor de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo dat hij gelukkig is voor zijn pupil, die naar verwachting vrijdag medisch wordt gekeurd. Schmidt herhaalt zijn wens om de selectie van versterking te voorzien in de slotweken van de transfermarkt, al lijkt de komst van Lorenzo Insigne hem onrealistisch.

Dumfries vertrekt voor een bedrag van naar verluidt 12,5 miljoen euro, plus 2,5 à 3 miljoen euro aan bonussen. "Ik ben blij voor hem, want hij wilde daarheen", reageert Schmidt op het vertrek van Dumfries, die in de voorbereiding en in de voorrondewedstrijden van de Champions League niet werd ingezet. "Ik wist in de zomer al dat hij zou vertrekken, dus een grote verrassing is het niet. Hij heeft een grote club gevonden die uitkomt in de Champions League, dus ik ben blij voor hem. Hij heeft het vorig seizoen goed gedaan bij PSV als aanvoerder. Ik wens hem het beste."

Schmidt weet dat PSV verzekerd is van Europees voetbal tot de winterstop en dus een sterke, brede selectie nodig heeft. "Onze selectie kan nog steeds versterkt worden. Als we onze doelen willen behalen, moeten we versterking hebben. Als je in de Champions League wilt spelen met een jonge ploeg, maar ook voor de landstitel en de beker wilt gaan, heb je een heel goede selectie nodig. Het maakt veel verschil of je Europees voetbal speelt, en welk toernooi. We willen meer topspelers hebben en daar werken we aan."

"We weten intern wat we nodig hebben. We willen een paar transfers realiseren", aldus Schmidt, die lachend reageert op het gerucht dat PSV interesse heeft in Insigne van Napoli. "Ik weet niet waar dat gerucht vandaan komt. Het is een heel goede speler, maar ik denk niet dat het een speler voor PSV is. Dit is de eerste keer dat ik het hoor, dus misschien word ik straks verrast als ik terugkeer op De Herdgang, maar ik kan het me niet voorstellen."