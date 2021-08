Van de Looi haalt liefst 22 nieuwe spelers bij voorselectie Jong Oranje

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 13:55

In navolging van Louis van Gaal heeft ook Erwin van de Looi zijn voorselectie bekendgemaakt. De bondscoach van Jong Oranje verwelkomt liefst 22 nieuwe spelers, die op dinsdag 7 september Jong Moldavië treffen als eerste tegenstander in de EK-kwalificatie. De definitieve selectie van 23 spelers wordt, net als het grote Oranje, op vrijdag 27 augustus bekendgemaakt.

Naast alle nieuwe namen zijn er ook een aantal bekende gezichten, waaronder Myron Boadu, Joshua Zirkzee, Brian Brobbey, Jurgen Ekkelenkamp en Sven Botman. "We beginnen met een nieuwe lichting van spelers die na 1 januari 2000 geboren zijn en hebben hiervoor afscheid moeten nemen van een generatie spelers", licht Van de Looi zijn selectie toe. "De vorige EK-kwalificatiereeks is zeer succesvol verlopen en hierdoor waren we voor het eerst sinds 2013 ook weer op het EK. Dit smaakt natuurlijk naar meer en we gaan er met deze nieuwe lichting ook alles aan doen om dit voor elkaar te boksen."

Jong Oranje strandde deze zomer tijdens het EK in de halve finale, toen Duitsland met 1-2 te sterk bleek. In de kwartfinale wist de ploeg van Van de Looi zich wel verrassend knap te ontdoen van Frankrijk. Het Europees kampioenschap, dat verdeeld werd over twee periodes, werd uiteindelijk gewonnen door de Duitsers. "Als coach van Jong Oranje kijk ik ernaar uit om met deze nieuwe generatie een goed en hecht team te smeden dat op het hoogste niveau kan meestrijden met de allerbesten", vervolgt Van de Looi.

Het EK van 2023 wordt gezamenlijk georganiseerd door Roemenië en Georgië en wordt in juni gehouden. Aan het eindtoernooi doen zestien landen mee, waarbij Georgië en Roemenië als gastlanden automatisch gekwalificeerd zijn. Aan de kwalificatiecyclus doen 53 landen mee die verdeeld worden in acht poules van zes en één poule van vijf. De groepswinnaars en de beste nummer twee, gemeten over alle negen groepen, plaatsen zich direct voor het EK. De overige beste nummers twee maken via een play-off ook nog kans op de resterende vier EK-tickets.

De voorselectie van Jong Oranje:

Doel: Calvin Raatsie (Ajax), Jay Gorter (Ajax), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion), Bart Verbruggen (Anderlecht), Fabian de Keijzer (FC Utrecht)

Verdediging: Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Sepp van den Berg (Preston North End), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim), Sven Botman (Lille OSC), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Ramon Hendriks (Feyenoord), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Jayden Oosterwolde (FC Twente), Micky van de Ven (FC Volendam)

Middenveld: Wouter Burger (Feyenoord), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Kenzo Goudmijn (Sparta Rotterdam), Daniël van Kaam (FC Groningen), Ian Maatsen (Conventry City), Immanuel Pherai (Borussia Dortmund), Ludovit Reis (Hamburger SV), Kenneth Taylor (Ajax), Quinten Timber (FC Utrecht)

Aanval: Vicente Besuijen (ADO Den Haag), Myron Boadu (AS Monaco), Brian Brobbey (RB Leipzig), Fodé Fofana (PSV), Sydney van Hooijdonk (Bologna), Daishawn Redan (Hertha BSC), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht)