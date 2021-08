Maarten Stekelenburg stopt als international: ‘Ik wil mijn rust pakken’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 13:05 • Laatste update: 14:28

Maarten Stekelenburg maakt een einde aan zijn interlandcarrière. De 63-voudig international, 38 jaar, was tijdens het EK nog de eerste doelman van Oranje. Bij het onthullen van de eerste voorselectie onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal is echter bekendgemaakt dat de Ajacied alleen doorgaat als clubvoetballer. Van Gaal riep Justin Bijlow, Joël Drommel, Tim Krul en Remko Pasveer op als keepers.

Stekelenburg was in maart samen met Jeremiah St. Juste de opvallendste naam in de selectie van toenmalig bondscoach Frank de Boer. De doelman keerde daarmee na vierenhalf jaar terug als international, nadat hij zijn laatste wedstrijd had gespeeld in november 2016 tegen Luxemburg. De rentree van Stekelenburg kwam enigszins als een verrassing, aangezien hij bij Ajax lange tijd als tweede doelman gold achter André Onana. Sinds de dopingschorsing van Onana was Stekelenburg bij Ajax de eerste keus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Stekelenburg maakte bij Ajax afgelopen seizoen een soevereine indruk en gold onder De Boer als eerste doelman op het EK. Daarmee hield hij Tim Krul en Marco Bizot achter zich. Jasper Cillessen werd vanwege een positieve coronatest vlak voor de eindronde thuisgelaten door De Boer. Nadat Stekelenburg in de oefenwedstrijd tegen Schotland nog moest toekijken vanaf de bank, kreeg hij in de vijf daaropvolgende interlands wel het vertrouwen. Stekelenburg werd daarmee de oudste deelnemer aan het EK.

De doelman van Ajax maakte zijn debuut in het Nederlands elftal onder Marco van Basten in september 2004. Hij begon als tweede keus achter Edwin van der Sar. Toen Van der Sar na het EK van 2008 besloot te stoppen als doelman van het Nederlands elftal, werd Stekelenburg eerste doelman. Tijdens het WK van 2010 eiste Stekelenburg een hoofdrol voor zich met onder andere een wereldredding op een schot van Kaká tegen Brazilië. Oranje zou dat jaar als tweede eindigen achter Spanje.

Stekelenburg spreekt op de website van Ajax van een mooi afscheid van zijn interlandcarrière. "Het EK is een mooie afsluiter geweest. Na dat toernooi heb ik onder andere met mijn manager Rob Jansen gesproken over mijn toekomst bij Oranje en zijn we tot de conclusie gekomen dat dit mijn laatste toernooi was", vertelt hij. "Ik word volgende maand 39 jaar oud en voor mij is het belangrijk om tijdens de internationale weekenden mijn rust te pakken. Ik kijk terug op een prachtige tijd bij Oranje."