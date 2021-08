Ten Hag komt op persconferentie met reactie op aangifte Berghuis

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 12:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:22

Erik ten Hag heeft vrijdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met NEC stilgestaan bij de aangifte van Steven Berghuis. De van Feyenoord overgekomen aanvaller voelde zich dusdanig bedreigd en geïntimideerd dat hij in samenspraak met Ajax en zijn management de stap naar de politie heeft gezet. Wat Ten Hag betreft hebben de perikelen rond Berghuis geen invloed op de opstelling, al wilde hij niet vertellen of de linkspoot zaterdag aan de aftrap verschijnt tegen NEC. "We gaan zien of hij morgen gaat starten. Het heeft in ieder geval geen invloed op mijn opstelling."

De Telegraaf kwam woensdag met het nieuws dat Berghuis tientallen schokkende dreigementen heeft ontvangen van personen die hem zijn transfer naar Ajax kwalijk nemen. "Het speelt natuurlijk al een hele tijd", vertelt Ten Hag over de zaak. "Bij zijn overgang heb ik dit thema al besproken, maar je weet dan nog niet in welke hoedanigheid en heftigheid dit gaat plaatsvinden. We waren er wel op voorbereid. Vanaf het begin was Steven zich ervan bewust. Wij helpen en ondersteunen hem waar mogelijk, maar het heeft geen invloed op hem."

Volgens Ten Hag was het noodzakelijk om de gang naar de politie te maken. "Natuurlijk, die aangifte zijn wij en is hij zich heel erg van bewust. Dat lokt natuurlijk ook weer reacties uit. Het is wel noodzakelijk dat we ergens de grens trekken. Vanaf het begin weet je dat de overgang emoties met zich meebrengt. Daarom hebben we dat bij zijn overgang besproken. Hij moet zich focussen op het voetballen. Hij is voor deze uitdaging gegaan, met de nadruk op uitdaging, omdat hij het maximale uit zijn carrière wil halen. Daarom zet hij deze stap."

Ten Hag benadrukt dat de gevoeligheid van de overstap ook aan de keukentafel bij de familie van Berghuis onderwerp van gesprek is geweest. "Hij kiest in zijn ogen voor een omgeving waar hij succesvol kan zijn en het maximale uit zijn carrière kan halen. Ik denk dat ieder mens daar recht op heeft. Bij hem thuis hebben ze het thema natuurlijk ook besproken. Zo'n stap neem je weloverwogen. Dit is aan de orde geweest met onze gesprekken, maar ook in zijn privé-omgeving is dit besproken." Ten Hag liet niets los over een eventuele basisplek voor Berghuis. "We gaan zien of hij morgen gaat starten."

De trainer van Ajax zegt tot slot dat hij bewondering heeft voor de manier waarop Berghuis het oppakt. "In dit land is de tolerantiegraad erg hoog en moeten we alles maar accepteren, maar ergens zijn grenzen. Je moet persoonlijkheid hebben om aangifte te doen en die toont hij duidelijk. Hij heeft de keuze voor Ajax heel zelfbewust gemaakt. Hij heeft alles afgewogen: het sportieve vlak, maar ook de randzaken. Hij zette het plan voort en zet ook heel bewust deze stap van aangifte. Iedereen, de hele Nederlandse samenleving, zou hem daarin moeten steunen. Wat er gebeurt, is gewoon niet normaal."