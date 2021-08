Anderlecht krijgt mogelijk hulp in aanloop naar treffen met Vitesse

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 11:58 • Mart Oude Nijeweeme

De kraker in de Belgische Pro League tussen Anderlecht en AA Gent van 22 augustus wordt mogelijk verschoven om de clubs beter voor de dag te laten komen in de strijd om de Conference League. Anderlecht verzekerde zich donderdagavond van de volgende ronde en komt daarin uit tegen Vitesse. Trainer Hein Vanhaezebrouck, die zich met Gent eveneens plaatste voor de volgende ronde, wendde zich direct tot de Belgische voetbalbond.

Vanhaezebrouck hoopt dat de wedstrijd van zijn ploeg tegen Anderlecht wordt verschoven. Het duel tussen beide clubs staat op de agenda voor 22 augustus, tussen de twee duels om de play-offs van de Conference League. "Vorig jaar gebeurde dat ook, dus lijkt het me logisch dat dat nu opnieuw gebeurt in het belang van het Belgisch voetbal", sprak de trainer van Gent. Vanhaezebrouck was met zijn ploeg over twee wedstrijden te sterk voor het Letse RFS en treedt in de play-offs aan tegen Raków Czestochowa.

Anderlecht komt op zijn beurt uit tegen Vitesse, dat donderdagavond met 1-2 te sterk was voor Dundalk. Die zege was na het 1-1 gelijkspel in Arnhem voldoende om de play-offs te bereiken. "Anderlecht is een aansprekende club, een grote naam in België, met veel goede spelers", zei Riechedly Bazoer donderdagavond na afloop van de wedstrijd over Anderlecht tegen de Gelderlander. "Ik ben heel benieuwd hoe wij tegen zo'n team spelen. Het worden leuke wedstrijden." Vitesse gaat op 19 augustus eerst op bezoek in Brussel en werkt de thuiswedstrijd een week later af.

De ploeg van trainer Vincent Kompany rekende over twee duels vrij eenvoudig af met het Albanese Laci (0-3 en 2-1). "We weten dat het de komende weken moeilijker zal worden", doelde Kompany donderdagavond na afloop van het duel op het treffen met Vitesse. "Het belangrijkste was nu om gezamenlijk minuten te verzamelen als collectief. Veel spelers zijn op verschillende momenten in de voorbereiding ingestroomd. We moeten de groep nu op hetzelfde niveau zien te krijgen." In de Belgische competitie gaat het Anderlecht nog niet voor de wind. De ploeg staat achtste met vier punten uit drie wedstrijden.